En Las Vegas, Ollie Bearman había dejado en claro que la demora en cerrar su continuidad con Haas le molestaba. Una semana después, en la previa del Gran Premio de Qatar, llegó el anuncio que esperaba. El británico firmó un nuevo contrato y seguirá en la escudería en 2027. Era el último piloto que faltaba confirmar para completar la grilla de partida de la próxima temporada de Fórmula 1.
Bearman sigue en Haas y la Fórmula 1 completa su grilla para 2027
El británico renovó con la escudería estadounidense y disputará su tercera temporada consecutiva con el equipo. Su compañero será el brasileño Rafael Câmara, que también correrá las dos últimas fechas de este año.
Para Ayao Komatsu, jefe de Haas, seguir con Bearman era una «decisión natural». El japonés destacó el crecimiento del piloto, su forma de trabajar dentro y fuera de la pista y el compromiso que mostró para mejorar junto con el equipo. También lo señaló como la persona indicada para liderar la próxima etapa de la escudería.
Bearman reconoció el respaldo que recibió desde su llegada y el lugar que tuvo Haas en su formación. Ahora quiere dar otro paso con el equipo. «Tenemos asuntos pendientes», dijo tras la confirmación.
De aquel debut en Ferrari a su tercer año con Haas
El primer Gran Premio de Bearman en Fórmula 1 fue en Arabia Saudita, en 2024. Reemplazó a Carlos Sainz y se convirtió en el piloto más joven en correr para Ferrari en la categoría. Ese mismo año disputó otras dos carreras con Haas, el equipo que en 2025 le dio su primera temporada como titular. Su mejor resultado hasta ahora es el cuarto puesto en México en 2025 y llega a Qatar 13° en el campeonato de pilotos.
Câmara, del liderazgo en Fórmula 2 a la butaca de Haas
En 2027 compartirá equipo con Rafael Câmara. Los dos vienen del programa de jóvenes pilotos de Ferrari y el brasileño ya ocupa la segunda butaca de Haas tras la salida de Esteban Ocon. Debutó en Fórmula 1 en São Paulo, corrió en Las Vegas y también estará en Qatar y Abu Dabi.
Para Câmara, ese cierre tiene una consecuencia directa. Se pierde las dos últimas fechas de la Fórmula 2 pese a liderar el campeonato. En Haas, en cambio, tendrá dos Grandes Premios más para sumar experiencia antes de afrontar su primera temporada completa como titular.