GP de Qatar

Câmara se queda en la F1 y deja abierta la pelea por el título de Fórmula 2

La vacante generada por el ascenso del puntero a la máxima categoría abrió las puertas para que jóvenes promesas hagan sus primeras armas en el certamen. El piloto brasileño disputará los GP de Qatar y Abu Dhabi en la F1 con Haas, mientras Freddie Slater y Ugo Ugochukwu debutarán en la F2 2026.