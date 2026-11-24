Rafael Câmara llega a Qatar como líder de la Fórmula 2, pero este fin de semana se subirá al Haas de Fórmula 1. El brasileño seguirá con Haas en la Fórmula 1 y se perderá las últimas dos fechas del campeonato que encabeza. Sus 207 puntos quedan en la tabla y Nikola Tsolov, con 200, tendrá la primera chance de pasarlo en Lusail. Alexander Dunne también está cerca, con 189, y Gabriele Minì marcha cuarto con 163.
Câmara se queda en la F1 y deja abierta la pelea por el título de Fórmula 2
La vacante generada por el ascenso del puntero a la máxima categoría abrió las puertas para que jóvenes promesas hagan sus primeras armas en el certamen. El piloto brasileño disputará los GP de Qatar y Abu Dhabi en la F1 con Haas, mientras Freddie Slater y Ugo Ugochukwu debutarán en la F2 2026.
Haas confirmó a Câmara para Qatar y Abu Dhabi, las dos carreras que cierran el año. El brasileño ya tenía asegurada una butaca titular para 2027 y, tras la salida de Esteban Ocon, adelantó su estreno al Gran Premio de São Paulo. Ryo Hirakawa había cubierto el lugar en México. Câmara volvió a correr en Las Vegas y ahora sumará sus dos últimas largadas de 2026 en la máxima categoría.
Ayao Komatsu, jefe de Haas, destacó cómo el brasileño aprovechó cada salida a pista para aprender e integrarse al equipo. Para el japonés, completar el año juntos les permite construir sobre las primeras dos largadas de Câmara y adelantar parte del trabajo de 2027, en un receso que será relativamente corto.
Slater se sube al auto que deja el líder
Invicta Racing eligió a Freddie Slater para ocupar la butaca de Câmara en Lusail y Yas Marina. El británico de 18 años ya estaba confirmado con el equipo para disputar toda la temporada 2027. El cambio de planes le da dos fines de semana para conocer el auto, trabajar con sus ingenieros y empezar a adaptarse a la categoría.
Slater peleó el título de Fórmula 3 hasta la última carrera y terminó segundo con una victoria y ocho podios. Es parte del programa de desarrollo de Audi y en octubre y noviembre ya tuvo sus primeras prácticas de Fórmula 1 con el equipo, en México y São Paulo. El británico explicó que quiere integrarse rápido a Invicta y aportar para cerrar bien el año. Allan McNish, director deportivo de Audi F1 y responsable de su programa de pilotos, destacó que la experiencia le permitirá llegar mejor preparado a su primera campaña completa. James Robinson, jefe de Invicta, puso el acento en la adaptación al auto y a las exigencias de la F2.
El campeón de F3 también debuta en Qatar
Ugo Ugochukwu, el estadounidense que le ganó el campeonato de Fórmula 3 a Slater, disputará las mismas dos fechas con Van Amersfoort Racing. Viene de un año con dos victorias y siete podios y tendrá como compañero al mexicano Rafael Villagómez.
Ugochukwu agradeció al equipo neerlandés la posibilidad de hacer sus primeras carreras de F2 en Qatar y Abu Dhabi. Brad Joyce, jefe de Van Amersfoort, destacó la campaña que lo llevó al título y los resultados que ya consiguió en distintas categorías. Ahora, campeón y subcampeón de F3 volverán a compartir grilla, esta vez un escalón más arriba.
En Lusail, la Fórmula 2 tendrá práctica y clasificación el viernes 27. La Sprint larga el sábado a las 13.15 de Argentina y la carrera principal, el domingo a las 9.00 horas.