Formula 1

La FIA restringió por 11 horas el acceso de la prensa al paddock de Qatar

La FIA pidió que los medios acreditados dejaran el circuito de Lusail el miércoles por la noche para una inspección de seguridad. El acceso se reanudará el jueves a las 10, hora local, y la Fórmula 1 mantiene el cronograma del Gran Premio.