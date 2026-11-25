La previa del Gran Premio de Qatar arrancó con un mensaje para los periodistas acreditados en Lusail. La FIA les pidió que dejaran el circuito antes de las 23 del miércoles 25 de noviembre y que regresaran recién a partir de las 10 del jueves 26, siempre en horario local. Durante esas 11 horas, la prensa no tendrá acceso al paddock ni al centro de prensa.
La FIA restringió por 11 horas el acceso de la prensa al paddock de Qatar
La FIA pidió que los medios acreditados dejaran el circuito de Lusail el miércoles por la noche para una inspección de seguridad. El acceso se reanudará el jueves a las 10, hora local, y la Fórmula 1 mantiene el cronograma del Gran Premio.
La federación explicó que el cierre respondía a una inspección de seguridad de rutina, según el aviso a los acreditados que publicó el medio brasileño ge. En la Argentina, la restricción va de las 17 del miércoles a las 4 del jueves. El centro de prensa está previsto que abra una hora más tarde, a las 11 en Qatar y a las 5 en nuestro país.
El plan de emergencia de Lusail
El circuito de Lusail cuenta con un plan de contingencia fechado el 4 de noviembre, el protocolo contempla medidas de resguardo para pilotos, equipos y personal del paddock, además de procedimientos ante una eventual evacuación o un cierre del espacio aéreo. Se preparó para las fechas de MotoGP y Fórmula 1.
La Fórmula 1 buscó garantías de seguridad de los gobiernos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, sedes de las dos últimas fechas. En el aviso a los acreditados, la FIA encuadró la restricción nocturna en una inspección de rutina.
Cadenas que cubrirán el Gran Premio desde sus estudios
La medida llega en un fin de semana en el que algunas televisoras europeas ya habían decidido cubrir la carrera a distancia por la situación en Medio Oriente. Sky Alemania confirmó que narrará la prueba desde sus estudios de Unterföhring, cerca de Múnich.
Canal+ de Francia también optó por trabajar a distancia, según las coberturas de Sport1 y Marca. Este último medio informó que DAZN España prevé tener un equipo en Lusail. Sport1 / SID
El cronograma oficial de Lusail incluye una reunión informativa de seguridad para el jueves a las 16.30, hora local, organizada por el promotor.
La FIA mantiene ese día las conferencias de pilotos. Cronograma de la FIA La actividad en pista de la Fórmula 1 comenzará el viernes a las 10.30 de la Argentina. La clasificación será el sábado a las 15 y la carrera de 57 vueltas largará el domingo a las 13.