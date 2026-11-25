Formula 1

Dino Altmann, el médico de Interlagos que primero soñó con ser piloto

Empezó en una ambulancia en 1990 y hoy dirige el operativo médico del Gran Premio de San Pablo. En Interlagos, habló con El Litoral de su amistad con Ayrton Senna, de lo que aprendió de Sid Watkins y de por qué se ofreció a ayudar si la Fórmula 1 vuelve a la Argentina.