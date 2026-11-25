"Muchos de los pilotos que están aquí no habían nacido cuando comencé a trabajar en la Fórmula 1". Dino Altmann me lo dice en Interlagos, durante el Gran Premio de San Pablo. Quería hablar con él desde que supe de su libro. Me interesaba saber cómo había llegado a dirigir el operativo médico de esta carrera y qué quedaba, después de tantos años, de aquel chico que corría en karting.
Dino Altmann, el médico de Interlagos que primero soñó con ser piloto
Empezó en una ambulancia en 1990 y hoy dirige el operativo médico del Gran Premio de San Pablo. En Interlagos, habló con El Litoral de su amistad con Ayrton Senna, de lo que aprendió de Sid Watkins y de por qué se ofreció a ayudar si la Fórmula 1 vuelve a la Argentina.
En 2026, el expresidente de la Comisión Médica de la FIA reunió sus recuerdos en Paixão & Profissão, su autobiografía editada por Garoa Livros. El subtítulo, traducido del portugués, dice Memorias de un médico fascinado por la velocidad y su carrera por la seguridad en el automovilismo.
Del karting a la ambulancia de Interlagos
¿Ya pensaba en la medicina o en la seguridad cuando corría en karting? "No, en realidad no. Yo quería ser piloto, por supuesto", me dice.
A los 18 años se veía corriendo como profesional. En su casa no tenía el apoyo necesario y tampoco pudo conseguir un patrocinador.
Estudió un año de Administración antes de pasarse a Medicina. Primero pensó en la cirugía cardíaca y durante la residencia se orientó hacia la cirugía oncológica.
Ya tenía experiencia en guardias de trauma y terapia intensiva cuando el Gran Premio de Brasil regresó de Río de Janeiro a San Pablo en 1990. Se postuló para trabajar en pista y pasó aquel primer Gran Premio en una ambulancia. Al año siguiente se incorporó al equipo que sacaba a los pilotos del auto en caso de accidente. Después trabajó en el centro médico y en la atención en pista. En 1996 amplió su trabajo a la Stock Car brasileña y en 2001 asumió la dirección médica del Gran Premio en Interlagos.
Cómo llegó a la FIA
En aquel primer Gran Premio conoció a Sid Watkins, el delegado médico de la Fórmula 1. Cuando Watkins volvía a Brasil, Dino buscaba la manera de estar cerca para ver cómo trabajaba. "No lo dejaba ni un minuto", me cuenta. A fines de los noventa, Watkins lo invitó a acercarse a la Comisión Médica de la FIA. Altmann empezó como invitado, se incorporó a la comisión y llegó a la vicepresidencia. El Consejo Mundial de la FIA confirmó en diciembre de 2020 que sucedería al francés Gérard Saillant, y en enero de 2021 asumió la presidencia.
En la comisión trabajó con médicos de distintos países en la formación de equipos y en criterios de atención comunes para el automovilismo. A Interlagos trajo parte de lo que aprendió en Europa. Y ese intercambio, me dice, sigue permitiéndole mejorar el servicio cada año, en la Fórmula 1 y en las categorías brasileñas. La FIA distinguió su trayectoria en los premios a voluntarios y oficiales de 2025.
Ayrton, en las carreras y fuera de ellas
"Yo era amigo personal de Ayrton", me dice. recordó que se veían en vacaciones. Senna tenía casa en Angra dos Reis. Cuando Dino veraneaba cerca de Paraty, Ayrton iba en helicóptero a comer con él. En los grandes premios, recordó, Senna estaba tan concentrado que a veces ni siquiera lo saludaba. Dino lo entendía. Ayrton estaba trabajando.
En nuestra charla, Dino recuerda a Ayrton con tristeza. Después vuelve a lo que puede hacer desde su lugar. Sabe que los accidentes seguirán ocurriendo. Su trabajo es hacer todo lo posible para que, cuando uno ocurra, el piloto pueda salir sin lesiones graves.
Cuando le pregunto cómo ve hoy la parte médica de la Fórmula 1, piensa en los países que reciben un Gran Premio sin tener categorías locales de alto nivel donde sus equipos puedan ganar experiencia. Al recordar sus primeros años, menciona a Sid Watkins y a Jean-Jacques Issermann. Issermann viajaba de país en país para entrenar a los equipos médicos de los grandes premios. "Y ese entrenamiento no tenemos más", dice Altmann.
Cómo se prepara Interlagos para un rescate
"Tenemos alrededor de 120 personas", me cuenta Dino. Enseguida enumera quiénes hacen posible el operativo de Interlagos. Habla de médicos, enfermeros y farmacéuticos, y se acuerda también de los ingenieros y de quienes se ocupan de la seguridad y la limpieza.
Para la edición 2026, la organización detalló que el servicio médico de pista contaba con 30 médicos y alrededor de 22 enfermeros. El autódromo disponía de cuatro puestos de atención y un centro médico con dos salas de urgencias, terapia intensiva, farmacia, salas de radiología y oftalmología, seis camas de observación, hemoderivados disponibles y un helipuerto. Los hospitales Sancta Maggiore Dubai e Itaim tenían equipos de especialistas de guardia.
El 24 de octubre, casi dos semanas antes de que salieran los autos de Fórmula 1 a pista, 34 personas ensayaron un rescate completo. La médica Priscila de Miranda Freitas hizo de piloto accidentada en un cockpit de entrenamiento. Para retirarla, el equipo probó el SNAID BOA, un dispositivo que estabiliza la zona cervical durante la extracción. Sacarla del auto llevó menos de dos minutos. El ensayo siguió con la ambulancia y el helicóptero, hasta verificar el recorrido desde el helipuerto del hospital Sancta Maggiore hasta la sala de emergencias.
La preparación continuó durante el fin de semana de carrera. El cronograma oficial de la FIA reservó un ejercicio de intervención médica en pista a las 9.25 del sábado y otro a las 8.05 del domingo, antes de que empezara la actividad de competición de cada jornada.
Dino me cuenta con orgullo que, en un seminario de la FIA para directores médicos, cuatro grandes premios recibieron una evaluación sobresaliente por su servicio. Según recuerda, fueron Bahréin, San Pablo, Miami y Las Vegas.
Interlagos 2021, un centro de emergencias dentro del autódromo
En noviembre de 2021, cuando la red hospitalaria Sancta Maggiore asumió el servicio médico del Gran Premio, Interlagos movilizó a 115 personas. Según el informe de Prevent Senior, el operativo reunió a 33 médicos, 26 enfermeros, nueve rescatistas y ocho pilotos profesionales. Tenía nueve ambulancias, seis vehículos para intervenir en pista y sacar a los pilotos de los autos, y un helicóptero de traslado aeromédico. Había especialistas en cirugía de trauma y vascular, neurocirugía, ortopedia, anestesia, oftalmología, radiología y terapia intensiva.
El centro médico tenía ocho camas, cuatro para cuadros de menor gravedad y cuatro para pacientes críticos. En el Village había otras cuatro para emergencias. En plena pandemia, el operativo incluía un box para atender casos sospechosos de COVID-19 y cobertura en el paddock y en sectores de acceso restringido. El centro disponía de banco de sangre, rayos X, radioscopía, ecógrafos, camillas automatizadas, monitores en cada cama, respiradores y compresores torácicos automáticos para reanimación. La sala de emergencias también tenía equipo de anestesia, ecografía Doppler y un arco quirúrgico para obtener imágenes.
El informe menciona a Altmann, entonces presidente de la Comisión Médica de la FIA y director médico del Gran Premio, entre los responsables del operativo, junto con Alain Chantegret y Álvaro Razuk, director ejecutivo de Prevent Senior. Detrás de la atención médica también trabajaban técnicos de radiología, fisioterapeutas, personal de ingeniería clínica, mantenimiento, limpieza, seguridad, hotelería y un equipo propio de seis personas para la alimentación.
Si la Fórmula 1 vuelve a Buenos Aires
Cuando le pregunto por la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina, Dino habla de pistas en las que ya trabajó. Vino al país como médico de la Stock Car brasileña y de Porsche. Con Porsche estuvo en Termas de Río Hondo y en Buenos Aires.
En octubre de 2006, durante una fecha de la Stock Car en Buenos Aires, Gualter Salles volcó varias veces y quedó atrapado en el auto. Años después, el piloto le contó que sintió alivio al ver que era Dino quien lo ayudaba a salir. Lo trasladaron consciente a un hospital porteño y los estudios descartaron fracturas.
Dino conoce a los médicos que trabajan en nuestras carreras y destaca su preparación. Cuando le planteo si podría ayudar ante un eventual regreso de la Fórmula 1, me dice que ya se puso a disposición hace dos o tres años.
La entrevista con Dino Altmann en Interlagos
Pasajes de la conversación con El Litoral, editados para facilitar la lectura.
—Pensando en tu historia, en tu trayectoria y en ese libro que escribiste, quería conocerte un poco más.
—Es una experiencia de vida. Muchos de los pilotos que están aquí no habían nacido cuando comencé a trabajar en la Fórmula 1. Y tenemos la oportunidad de mejorar nuestro servicio cada año. La experiencia, lo que vemos alrededor del mundo y la interacción con otros médicos son muy importantes para que podamos desarrollar mejor nuestro servicio. No solo en la Fórmula 1, sino también en el automovilismo nacional, que ustedes tienen en la Argentina de una manera maravillosa.
—Yo tuve mucha suerte con el profesor Sid Watkins. Siempre que venía a Brasil, me pegaba a él. No lo dejaba ni un minuto. Con eso me abrió puertas en Europa, en la Comisión Médica de la FIA. Lo que aprendí en Europa me sirvió para traer novedades a Brasil y a nuestro Gran Premio. Todo esto es una construcción de muchos años y lo intentamos hacer siempre mejor.
—Cuando corrías en karting, ¿ya pensabas en la medicina o en la seguridad en el automovilismo?
—No, en realidad no. Yo quería ser piloto, por supuesto. Cuando no conseguí ser piloto, acabé yendo a la medicina. Después de formarme y de algunos años de experiencia en trauma y en terapia intensiva, el Gran Premio vino a San Pablo en 1990 y encontré una gran oportunidad de trabajar como médico. Tenía formación para eso. Así empezó mi carrera como médico en la Fórmula 1. En 1996 lo llevé a la Stock Car de Brasil y después a otras categorías de acá.
En ese tramo de la charla, Altmann vuelve sobre la pasión que compartía con Watkins y recuerda a Senna.
—Yo era amigo personal de Ayrton. Soy apasionado por este deporte y no queremos que les pase nada a los pilotos. Sabemos que los accidentes van a seguir existiendo porque el automovilismo es un deporte de riesgo. Queremos que, si hay un accidente, el piloto no se lastime o, al menos, que no se lastime de gravedad. Todo lo que podamos hacer para mitigar una lesión seria, intentamos introducirlo en el automovilismo.
—¿Cómo ves hoy la parte médica de la Fórmula 1?
—Hay países que no tienen tradición en el automovilismo de alto nivel, ni categorías donde la gente pueda prepararse. Cuando yo comencé estaban el profesor Sid y el doctor Jean-Jacques Issermann. Issermann iba de país en país donde había Fórmula 1, entrenando a los equipos. Y ese entrenamiento no tenemos más.
Cuando la charla pasa al operativo de Interlagos, Dino explica a quiénes incluye cuando habla de su equipo.
—Tenemos alrededor de 120 personas involucradas. Están todos. Limpieza, seguridad, médicos, enfermeros, farmacéuticos, ingenieros. Tenemos un centro médico aquí de alta complejidad.
—En la Argentina se habla de un posible regreso de la Fórmula 1. Vos ya conocés nuestros circuitos por Porsche.
—Muchas veces con Porsche. En Termas de Río Hondo y en Buenos Aires. Y Buenos Aires es un circuito maravilloso. Argentina tiene una tradición en el automovilismo y tiene médicos muy capacitados que trabajan en el automovilismo. Mi opinión es que no tendrán ningún problema en relación con la parte médica en el Gran Premio de Argentina.
Más adelante, Altmann menciona a los médicos Gonzalo Peralta y Pedro Bressi.
—Vos serías importante ahí.
—Ya me puse totalmente a disposición de ellos hace dos o tres años. El día que ustedes estén en el Gran Premio, tendré el mayor placer de ir a Buenos Aires, cuantas veces sea necesario, para que ustedes tengan la misma calidad que nosotros tenemos aquí.
Antes de despedirnos, Altmann cuenta que en un seminario de la FIA para directores médicos, según recuerda, cuatro grandes premios recibieron una evaluación sobresaliente por sus servicios. Menciona a Bahréin, San Pablo, Miami y Las Vegas.
—Muchas gracias por la conversación y felicitaciones por todos estos años y por el libro.
—Muchas gracias. Nosotros somos hermanos.