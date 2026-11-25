La FIA dio a conocer este miércoles 25 de noviembre el resultado de la revisión de las cuentas de la Fórmula 1 correspondientes a 2025. Entre los expedientes aparece el de Alpine. La escudería de Franco Colapinto tendrá que pagar una multa por errores en la documentación que entregó para demostrar que cumplía con el límite presupuestario. Una vez revisadas las cifras, el gasto que cuenta para ese tope quedó por debajo del máximo permitido.
La FIA multó a Alpine por errores en sus cuentas de 2025
La escudería de Franco Colapinto aceptó una sanción económica por imprecisiones en su declaración anual de gastos. La FIA confirmó que el equipo quedó por debajo del techo presupuestario y el acuerdo no incluye sanciones deportivas.
¿Qué encontró la FIA en las cuentas de Alpine?
Para calcular cuánto gastó un equipo a efectos del reglamento financiero, hay partidas que se pueden excluir y otras que deben ajustarse. La Administración del Límite Presupuestario de la FIA detectó imprecisiones en cómo Alpine aplicó esas reglas en su declaración anual. Entre los rubros observados figuran marketing, actividades ajenas a la Fórmula 1, recursos humanos y bonificaciones al personal. También hubo errores en la compensación de costos y en el tratamiento contable de los inventarios.
La FIA calificó el caso como una infracción de procedimiento. En su resolución, señaló que Alpine colaboró de buena fe y entregó información adicional cuando se la pidieron. Tampoco encontró evidencia de que la escudería hubiera ocultado datos de manera deliberada o buscado u obtenido una ventaja con esos errores.
Alpine recibió una sanción de la FIA
Alpine aceptó la infracción y firmó con la FIA un acuerdo el 11 de noviembre de 2026. Tiene 30 días desde la firma para pagar la multa y deberá cubrir los costos de la investigación y de la preparación del acuerdo. El resumen público, difundido este miércoles, no detalla cuánto deberá desembolsar. La resolución es definitiva y las sanciones son económicas. Alpine conserva sus puntos y su asignación de pruebas aerodinámicas.
En su comunicado, el equipo reconoció que la infracción fue involuntaria. Agradeció a la FIA y a la administración del límite presupuestario por el trato durante la revisión y se comprometió a mejorar sus procedimientos internos. También señaló que el reglamento financiero es complejo y que algunas exclusiones y ajustes están sujetos a interpretación.
Williams también recibió una sanción
Williams fue la única escudería que superó el techo presupuestario de 2025. La FIA detectó errores en el tratamiento de los gastos de recursos humanos, legales y financieros, y de los inventarios en desuso. Una vez corregidas las cuentas, el gasto computable quedó 627.000 libras por encima del límite, un 0,48%. La FIA consideró que hubo una infracción de procedimiento y un exceso menor de gasto. También reconoció que Williams actuó de buena fe y que no encontró evidencia de que el equipo hubiera buscado u obtenido una ventaja.
El equipo firmó un acuerdo el 23 de noviembre. Aceptó pagar una multa de monto no divulgado y cubrir los costos de la investigación y del acuerdo. Además, durante 12 meses tendrá una quita de 1,5 puntos porcentuales en el coeficiente que determina su cupo de pruebas en túnel de viento y de simulaciones aerodinámicas por computadora de CFD.
La revisión duró casi ocho meses. De las 11 escuderías que presentaron documentación, nueve quedaron en regla. Los cinco fabricantes de motores auditados también cumplieron el reglamento. api.fia.com