Rafael Câmara llegó a Qatar como líder de la Fórmula 2, pero este fin de semana va a mirar desde afuera la carrera de la categoría en la que peleó todo el año. Su lugar estará en el garaje de Haas, al lado de Ollie Bearman. La salida de Esteban Ocon adelantó su debut en la Fórmula 1 y el equipo decidió que también dispute los dos últimos Grandes Premios de 2026. La oportunidad lo ayuda a preparar su primera temporada completa en la categoría, aunque tiene un costo. Justo cuando había conseguido ponerse al frente del campeonato de F2, le toca bajarse del auto.
Rafael Câmara contó por qué deja de pelear por el título de Fórmula 2 para seguir en la F1
El brasileño lidera el campeonato de Fórmula 2 por siete puntos, pero se perderá las dos últimas fechas para correr con Haas en Qatar y Abu Dabi. En Lusail contó por qué tomó la decisión y cuánto le cuesta dejar una pelea que todavía podía ganar en pista.
«Me da un poco de tristeza no poder pelear estos dos fines de semana», reconoció en Lusail. Câmara había ganado tres carreras principales con Invicta Racing y, con dos fechas por delante, le lleva siete puntos a Nikola Tsolov, piloto del programa de Red Bull, y 18 a Alex Dunne, vinculado a Alpine. Todavía tiene chances matemáticas de ser campeón, aunque ahora depende de cuánto sumen sus rivales. «Creo que va a ser muy difícil. Trabajé todo el año para pelear por el título y teníamos la posibilidad de hacerlo», explicó.
Una decisión que llevó tiempo
Câmara ya tenía asegurada la butaca de Haas para 2027. Lo que cambió fue el calendario. Debutó antes de lo previsto, en su casa y bajo la lluvia de Interlagos. Después terminó 16° en Las Vegas y recibió la confirmación de que seguiría en Qatar y Abu Dabi. Esas dos carreras le darán más kilómetros con el equipo con el que será el único debutante a tiempo completo de la próxima grilla.
«Probablemente, pensando en el futuro, tenía más sentido quedarme en la Fórmula 1 y prepararme para el año que viene. Fue una decisión difícil y no se tomó de un día para el otro», dijo. También agradeció a Invicta Racing, el equipo con el que llegó a la punta de la F2. «Sin ellos no estaría en esta posición ni tendría las oportunidades que estoy teniendo».
En Qatar quiere sumar vueltas
Después de la lluvia en Brasil y de una carrera disputada en Las Vegas, Câmara espera en Lusail un fin de semana más tranquilo. Todavía no corrió en ese circuito y confía en que las condiciones más estables le permitan aprovechar cada salida a pista. También señaló que las amplias vías de escape le dan margen para probar dónde está el límite.
«Voy a tratar de aprender todo lo que pueda en estos dos fines de semana», resumió. En Qatar, sus rivales de Fórmula 2 correrán por los puntos que todavía lo mantienen arriba. Él tendrá por delante otra carrera con Haas para llegar mejor preparado a marzo.