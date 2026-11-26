Automovilismo

Rafael Câmara contó por qué deja de pelear por el título de Fórmula 2 para seguir en la F1

El brasileño lidera el campeonato de Fórmula 2 por siete puntos, pero se perderá las dos últimas fechas para correr con Haas en Qatar y Abu Dabi. En Lusail contó por qué tomó la decisión y cuánto le cuesta dejar una pelea que todavía podía ganar en pista.