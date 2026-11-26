La Selección argentina de fútbol de talla baja dio otro paso firme hacia el bicampeonato al derrotar por 3 a 2 a Egipto en los cuartos de final de la Copa del Mundo Marruecos 2026, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores seleccionados del certamen que se disputa en la ciudad de Rabat.
Con remontada y penal atajado, la Selección argentina de talla baja venció 3-2 a Egipto y avanzó a semifinales
El conjunto dirigido por Mariano Rojas revirtió un marcador adverso en Rabat para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Tras el pitazo final, un integrante del cuerpo técnico nacional debió intervenir para frenar el intento de agresión de un futbolista egipcio.
El encuentro presentó un desarrollo exigente para el conjunto conducido por Mariano Rojas, que estuvo dos veces en desventaja y se marchó al descanso 2-1 abajo. Sin embargo, en el complemento llegó la reacción albiceleste: con goles de Martín Antúnez, Catriel Brassesco y un cabezazo decisivo del capitán Facundo Rojas sobre el cierre, Argentina logró dar vuelta la historia. La clasificación terminó de asegurarse gracias a la heroica intervención del arquero Cristian Soto, quien contuvo un penal clave en los instantes finales para sostener la ventaja.
Más allá de la celebración deportiva, el cierre del partido estuvo marcado por la tensión. En el tramo final, la delegación argentina reclamó porque el reloj quedó detenido mientras continuaba el juego y, una vez consumado el triunfo, el malestar del elenco africano derivó en un tumulto dentro del campo. Ante el intento de agresión de un jugador egipcio contra futbolistas argentinos en pleno festejo, un integrante del cuerpo técnico nacional intervino rápidamente para separarlo y retirarlo de la zona, evitando que el incidente pasara a mayores.
Con este triunfo, el vigente campeón mundial —que había ganado el Grupo 3 de manera invicta tras golear 5-0 a Jordania, 3-1 a Irak y 5-1 a Brasil— mantiene intacto el sueño de defender la corona obtenida en Buenos Aires en 2023. En las semifinales, previstas para este viernes 27 de noviembre, la Albiceleste enfrentará al ganador del cruce sudamericano entre Paraguay y Brasil.