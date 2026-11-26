Mundial de Fútbol de Talla Baja – Marruecos 2026

Con remontada y penal atajado, la Selección argentina de talla baja venció 3-2 a Egipto y avanzó a semifinales

El conjunto dirigido por Mariano Rojas revirtió un marcador adverso en Rabat para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Tras el pitazo final, un integrante del cuerpo técnico nacional debió intervenir para frenar el intento de agresión de un futbolista egipcio.