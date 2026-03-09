8M: también se marchó en Santa Fe en defensa de los derechos laborales
Hubo críticas a la reforma laboral nacional, reclamos por el reconocimiento de las tareas de cocineras comunitarias y advertencias por el retroceso en políticas de género. En esta ocasión se contó con la participación de varias organizaciones sindicales y sociales.
La nutrida columna se trasladó desde el municipio, pasó por la Legislatura y finalizó en la plaza 25 de Mayo. Foto: Manuel Fabatía
La movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizó en la ciudad de Santa Fe este lunes 9 de marzo, con la participación de varias organizaciones sindicales y sociales, estudiantiles, de derechos humanos y mujeres y disidencias que marcharon por sus derechos.
La concentración comenzó a las 17 frente a la Municipalidad, en la intersección de Salta y 1° de Mayo, y desde allí, la nutrida columna avanzó por calle Urquiza hasta General López, con paso por la Legislatura provincial, para finalizar en Plaza 25 de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central y la tradicional lectura del documento consensuado por la Asamblea Ni Una Menos.
Marcha por el 8M en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía
Si bien la fecha conmemorativa es el 8 de marzo, este año la asamblea resolvió trasladar la movilización al lunes con el objetivo de reforzar el carácter laboral de la jornada y potenciar el impacto de la protesta. En ese marco, uno de los ejes principales fue el rechazo a la reforma laboral -que ya fue promulgada a nivel nacional-, al que las organizaciones señalaron como "un retroceso" para las trabajadoras formales e informales.
Con pancartas, carteles, bombos, cánticos y bengalas violetas y verdes, la movilización tuvo la fuerza y el colorido de una jornada que recuerda la histórica lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad real de género.
En la previa del acto, en el escenario de la plaza 25 de Mayo, se recordaron datos difundidos por la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad, que informó que durante el último año se registraron 3.330 denuncias por situaciones de violencia de género, lo que representa un incremento cercano al 20%. Desde las organizaciones señalaron que ese aumento de los casos obliga a fortalecer las políticas de Estado y la articulación con las instituciones sociales para dar respuesta a estas problemáticas.
Impacto de la ley laboral
Sandra Gallo, integrante de la Asamblea Ni Una Menos, advirtió a El Litoral que la reforma laboral tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de las trabajadoras. "Hoy hacemos hincapié en que no es solo una cuestión de salario o indemnización, sino la incertidumbre sobre las jubilaciones y la organización del tiempo. Con el banco de horas, las compañeras pueden trabajar más sin cobrar más, y después decide el patrón cuándo se descansa. Eso desorganiza la vida familiar y también los trabajos de cuidado", señaló.
La vocera sostuvo, además, que la pérdida de ingresos repercute especialmente en los sectores más precarizados. "Si hay menos ingreso, también se resiente la economía popular. Muchas compañeras viven de tareas de cuidado o de trabajos comunitarios, y seguimos reclamando que esas tareas se reconozcan como trabajo y tengan un ingreso. Es una pelea que viene desde 2023 y hoy vemos un retroceso", afirmó.
Marcha por el 8M en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía
En ese marco, cocineras de comedores comunitarios de distintos barrios, hicieron oir su reclamo por una ley provincial que reconozca formalmente su tarea y les garantice un ingreso. Fue durante una parada breve de las manifestantes frente a la Legislatura provincial. El grupo portaba enormes ollas, cucharones, delantales y pañuelos en la cabeza, los elementos diarios de trabajo.
Gallo también vinculó el contexto económico con el aumento de las situaciones de violencia de género. "Venimos denunciando el vaciamiento de las políticas dirigidas a género y disidencias. Cuando se agravan las condiciones socioeconómicas, también se agravan los malestares, y eso termina impactando en más situaciones de violencia, cuyo resultado más atroz son los femicidios", expresó.