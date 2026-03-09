Día de la Mujer Trabajadora

8M: también se marchó en Santa Fe en defensa de los derechos laborales

Hubo críticas a la reforma laboral nacional, reclamos por el reconocimiento de las tareas de cocineras comunitarias y advertencias por el retroceso en políticas de género. En esta ocasión se contó con la participación de varias organizaciones sindicales y sociales.