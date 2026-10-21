Acompañamiento

A.C.U.P.A celebra 30 años junto a pacientes oncológicos y organiza un almuerzo solidario en Santa Fe

La asociación cumple tres décadas de trabajo junto a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer y sus familias. El encuentro será el 8 de noviembre y buscará reunir fondos para equipar una nueva habitación de la casita de alojamiento.