La solidaridad también se construye con gestos concretos: un lugar donde descansar, una palabra de aliento y una familia que acompaña cuando el tratamiento contra el cáncer obliga a alejarse del hogar. Con esa premisa, A.C.U.P.A celebra sus 30 años de trabajo junto a pacientes oncológicos y sus seres queridos, con nuevos proyectos para ampliar la asistencia que brinda en Santa Fe.
A.C.U.P.A celebra 30 años junto a pacientes oncológicos y organiza un almuerzo solidario en Santa Fe
La asociación cumple tres décadas de trabajo junto a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer y sus familias. El encuentro será el 8 de noviembre y buscará reunir fondos para equipar una nueva habitación de la casita de alojamiento.
Bajo el lema “30 años abrazando la vida”, la asociación realizará un almuerzo solidario el próximo 8 de noviembre. La iniciativa busca convocar a la comunidad y reunir recursos para equipar una nueva habitación de la casita que funciona junto al Hospital Oncológico J. B. Iturraspe.
Silvia D’Amico, presidenta de A.C.U.P.A, explicó que la institución cumplió tres décadas el 7 de mayo y continúa fortaleciendo su tarea para responder a las necesidades de quienes llegan a Santa Fe desde distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones para recibir atención médica.
Una casita que necesita crecer para recibir a más pacientes
La ampliación del alojamiento responde a una demanda concreta. Actualmente, la casita tiene capacidad para albergar a 11 personas, pero la incorporación de una nueva habitación permitirá acercarse a una capacidad de alrededor de 20 huéspedes.
“Lamentablemente, tengo que decir que hay que seguir ampliándola”, señaló D’Amico, al explicar que A.C.U.P.A recibe a personas que, en muchos casos, llegan sin recursos suficientes y lejos de sus familias.
El acompañamiento va más allá de ofrecer un lugar para dormir. La asociación procura brindar contención durante una etapa compleja, en la que el tratamiento oncológico implica desafíos físicos y emocionales, además de las dificultades que genera el desarraigo.
La casita funciona como un espacio de apoyo para pacientes y familiares, con una mirada integral que contempla distintas necesidades. Por eso, equipar una nueva habitación representa la posibilidad de recibir a más personas y mejorar las condiciones de quienes deben permanecer en Santa Fe mientras transitan sus tratamientos.
Cuidados paliativos y calidad de vida: el valor de acompañar
El doctor Daniel Souroujon, vinculado al trabajo médico de la institución, destacó la importancia de los cuidados paliativos y del abordaje interdisciplinario en la atención oncológica.
Según explicó, esta especialidad surgió para responder a las necesidades de pacientes que no encontraban una respuesta suficiente en los modelos tradicionales de atención centrados en la prevención y la curación. El objetivo es brindar cuidados que contemplen tanto a la persona enferma como a su entorno familiar.
En ese sentido, remarcó que las necesidades pueden ser físicas, sociales y espirituales, y requieren la intervención coordinada de distintos profesionales. La medicina paliativa busca mejorar la calidad de vida y acompañar a las personas durante el proceso de enfermedad.
En A.C.U.P.A, esa perspectiva se expresa en el trabajo de un equipo multidisciplinario que incluye profesionales de la medicina, enfermería, psicología, nutrición y kinesiología, entre otras áreas. También se incorporó hace aproximadamente un año un servicio de cosmética oncológica destinado a los pacientes.
Cómo participar del almuerzo solidario de A.C.U.P.A
El almuerzo del 8 de noviembre será una oportunidad para celebrar los 30 años de la asociación y, al mismo tiempo, colaborar con la continuidad de su tarea.
La presidenta de A.C.U.P.A convocó a la comunidad a sumarse a la iniciativa, que en esta etapa tiene como objetivo principal equipar la nueva habitación de la casita.
Quienes deseen obtener información o colaborar pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:
- A.C.U.P.A: 342 423-8157.
- Casita de ACUPA, Hospital Oncológico J. B. Iturraspe: 342 457-5757, interno 128.
Con tres décadas de trabajo, la asociación busca sostener y ampliar una red de acompañamiento que pone en el centro a las personas que atraviesan una enfermedad oncológica y a quienes las acompañan. En ese camino, cada nuevo espacio representa una oportunidad para recibir a más pacientes y seguir abrazando la vida.