La Fundación Mateo Esquivo de Ayuda al Niño Oncológico se encuentra en los últimos preparativos para una nueva edición de su tradicional cena de gala, uno de los principales eventos de recaudación de la institución. El objetivo de este año es reunir fondos para completar el equipamiento de la ampliación de su sede de alojamiento, que sumará seis nuevas habitaciones.
Seis nuevas habitaciones y un espacio para cuidados paliativos: el proyecto de la Fundación Mateo Esquivo
La institución busca reunir aportes en Santa Fe para completar el equipamiento y fortalecer el acompañamiento a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos.
En ese marco Lucía Persoglia, directora de la Fundación, contó que atraviesan los días previos con entusiasmo y destacó la importancia que tiene esta iniciativa para sostener el trabajo de la institución.
El objetivo
La ampliación permitirá aumentar la capacidad de alojamiento para familias que deben trasladarse desde distintas localidades por tratamientos oncológicos pediátricos. Persoglia explicó que la obra cuenta con un importante respaldo económico, pero que todavía resta completar una etapa fundamental.
“Tenemos el objetivo que tenemos que conseguir el equipamiento para la nueva ampliación de la sede de alojamiento, vamos a hacer seis habitaciones nuevas”, explicó.
La directora detalló que los Leones Internacionales financiarán el 75% de la obra, mientras que el porcentaje restante fue conseguido mediante fondos provinciales, municipales y del Concejo Municipal. “Ya tenemos la parte de infraestructura, pero nos falta todo el equipamiento”, remarcó.
Por eso, desde la institución convocan a la comunidad a participar de la cena y también a colaborar con la campaña destinada a reunir los recursos necesarios.
Cuidados paliativos
La ampliación responde a una necesidad que la Fundación detectó durante los últimos años. Según explicó Persoglia, cuando se inauguró la sede de alojamiento, en 2014, se había proyectado que su capacidad tendría una vigencia aproximada de diez años.
“En el año 2024 nos dimos cuenta que la necesidad de alojamiento era aún mayor”, señaló. Si bien la institución busca garantizar siempre un lugar para las familias, la intención es que puedan permanecer en un espacio especialmente preparado para acompañar a los pacientes pediátricos.
Además de las seis nuevas habitaciones, el proyecto contempla un espacio destinado especialmente a cuidados paliativos. “En este momento no contamos con eso y la idea es darles a las familias un lugar para que puedan estar con su hijo, para que el niño o el adolescente tenga esa posibilidad de estar lo mejor posible y siempre como en casa”, explicó la directora.
En ese sentido, destacó el propósito central de la institución: “Tratamos de darle un hogar a los chicos y a las familias que para nosotros es lo más importante”.
Familias de distintas localidades
Actualmente, la sede de alojamiento tiene seis habitaciones ocupadas. Persoglia explicó que la cantidad de personas alojadas puede variar porque algunos pacientes permanecen internados mientras uno de sus familiares utiliza la sede.
“Tenemos 10 chicos en el hospital y en la sede de alojamiento son cinco porque a veces los chicos están hospitalizados y está el papá alojado”, detalló.
Las familias que recurren a la Fundación llegan desde distintos puntos de la provincia, especialmente desde el centro-norte. Entre las localidades mencionó Reconquista, Villa Ocampo, Avellaneda y San Fabián, además de Santa Fe y Santo Tomé.
La institución trabaja de manera articulada con el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia y sigue los protocolos que recibe del establecimiento para acompañar a los pacientes y sus familias.
Cómo colaborar con la Fundación
La cena de gala será una de las principales vías para reunir fondos destinados al equipamiento de las nuevas habitaciones. Persoglia invitó a la comunidad a sumarse y explicó que las tarjetas pueden abonarse en cuotas y con tarjeta, sin interés.
“Si bien el valor de la tarjeta es importante, hay que pensar en realidad que lo que uno hace es una donación y lo que recibe a cambio es una hermosa noche compartida”, expresó.
La Fundación también recibe donaciones de alimentos no perecederos, ropa, libros y otros elementos. Entre los productos que más necesitan se encuentran yerba, azúcar y leche.
“Siempre necesitamos porque las familias por ahí es complicado mantener dos hogares y demás”, explicó Persoglia, quien destacó que también han recibido colaboraciones de verdulerías y comercios que aportan alimentos. La directora remarcó que cualquier ayuda puede ser útil: “Nada es mucho y nada es poco”.
Quienes quieran colaborar pueden acercarse a la sede de la Fundación, ubicada en Salta 4201, detrás del Hospital de Niños, o comunicarse a través de las redes sociales y WhatsApp al 3424 297383.
La obra ya entra en su etapa de inicio
El proyecto de ampliación ya se encuentra en marcha en su etapa de planificación y, según anticipó Persoglia, el comienzo de las obras está previsto para las próximas semanas.
“Se ha sumado mucha gente en esto y en realidad es el inicio de obras ya está en marcha”, señaló. Y agregó que esperan que dentro de “dos o tres semanas” puedan comenzar a ver los primeros avances de la ampliación.
Para la Fundación, el proyecto representa mucho más que sumar espacios físicos: implica ampliar la posibilidad de acompañar a niños y adolescentes que atraviesan tratamientos complejos y ofrecerles, junto a sus familias, un lugar donde puedan sentirse contenidos.
La institución también garantiza que las donaciones que no puedan utilizarse para los pacientes sean destinadas a otros espacios. “Si nosotros no lo podemos ocupar porque no puede ser para el paciente oncológico pediátrico por su situación en particular, nosotros lo donamos o a la Casita de las Madres o a otro merendero”, explicó Persoglia. “Siempre llega alguien que lo necesita”, concluyó.