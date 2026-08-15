El Dique 1 del Puerto de Santa Fe, frente a Costa Litoral, se transformó este sábado a partir de las 16 en el escenario de un emotivo encuentro pensado para toda la familia. En el marco del Mes de las Infancias, el Grupo Triferto y la Fundación Mateo Esquivo llevaron a cabo el acto central de "La Cajita Santafesina", una iniciativa que busca visibilizar el abordaje del cáncer infantil en la provincia y juntar recursos esenciales para la institución.
El Grupo Triferto y la Fundación Mateo Esquivo festejan el Día del Niño con una jornada solidaria
En la previa del Día del Niño, el Dique 1 albergó una colorida jornada solidaria que continuará también este domingo. "La Cajita Santafesina" se extenderá durante todo agosto para equipar las nuevas habitaciones del albergue de la institución oncológica.
A pesar de las inclemencias del tiempo, una multitud de familias y chicos copó el predio costero para disfrutar de una variada propuesta recreativa. El despliegue incluyó carpas, un gran castillo inflable, peloteros, puestos de comida y un foodtruck acondicionado para la entrega de las cajitas solidarias. La tarde estuvo matizada por la animación en vivo, espectáculos circenses —con la destacada presentación del Circo de Plim Plim—, shows temáticos con personajes de "La Granja" y "Mickey y sus amigos", y hasta un paseo en barco que ofreció un recorrido distinto por las aguas de la laguna.
Para quienes no pudieron acercarse o deseen repetir la experiencia, las actividades recreativas en el Puerto se replicarán también este domingo de 15 a 18.
Contención social y alivio para las familias
Más allá de los números y los objetivos de recaudación, el evento significó un valioso espacio de esparcimiento para aquellos niños que transitan tratamientos oncológicos y para quienes ya han completado dicha etapa pero mantienen una relación fluida con la entidad.
"No solo se trata de una actividad que a nosotros nos sirve desde el punto de vista recaudatorio, sino también hoy nosotros estamos festejando con todos los chicos de la fundación aquí. Dieron una vuelta en barco, estamos pasando una linda tarde, que eso es lo que busca también la fundación en cuanto a lo que es la contención, que las familias tengan una oportunidad de algo distinto", afirmó Diego Esquivo, titular de la fundación, en diálogo con El Litoral.
El referente destacó que, dado el extenso tiempo que conllevan los tratamientos médicos, la contención humana termina consolidando una auténtica red de contención: "Esto en definitiva se transforma en una gran familia. Al ser tanto tiempo de tratamiento, ya todas las familias se van conociendo, generando relaciones entre ellos. Y como verás, hay muchos chicos y familias que inclusive han viajado exclusivamente para este evento; la idea es pasar un buen momento dentro de lo feo que les toca vivir".
Un puente entre la gastronomía y la causa social
La alianza entre la empresa gastronómica y la Fundación Mateo Esquivo se apoya en una relación institucional histórica, donde la cocina del albergue de la entidad lleva el nombre del grupo empresarial desde hace más de una década. Con la venta del combo especial de "La Cajita Santafesina", la firma no solo busca colaborar económicamente, sino articular la solidaridad con su red de clientes y proveedores.
'Estamos muy contentos de poder acompañar a la Fundación Mateo Esquivo que hace una gran tarea en Santa Fe hace mucho tiempo. Aprovechando la excusa del Día del Niño, tratamos de sumar, de articular con nuestros clientes y proveedores en este lugar tan icónico de Santa Fe del Puerto para visibilizar la fundación, pero también para juntar recursos para sumar otro granito de arena a esta obra importante', sostuvo Carlos Fertonani, del Grupo Triferto, en diálogo con este medio.
A la par del fin solidario, la compra de las cajitas permite acceder a sorteos semanales que incluyen consolas PlayStation 5, estadías en cabañas de la costa santafesina y paseos fluviales, los cuales se realizan en televisión abierta.
"Nosotros somos la excusa o articulamos con los clientes y proveedores que también se sumaron a toda esta movida. Creo que los santafesinos en línea general somos muy resilientes y muy solidarios. Tenemos que empezar a unirnos en distintos ambientes para mostrar que cuando nos proponemos algo lo logramos, generando empatía para que la gente se acerque y esta obra siga creciendo", agregó Fertonani.
Un impacto histórico en la oncología provincial
La recaudación obtenida durante esta campaña estará destinada al equipamiento integral de la ampliación de la sede de la fundación, ubicada en Salta 4201, justo frente al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". La obra —cuyo financiamiento edilicio contó con el aporte de Leones Internacional mediante el sistema steel frame— sumará seis habitaciones privadas a las siete ya existentes, abarcando una unidad especial de tipo hospicio orientada a cuidados paliativos familiares, camas eléctricas, equipos de climatización y mobiliario.
Desde su creación en 2008, el trabajo conjunto entre la fundación y el Hospital Alassia transformó de manera drástica el panorama de la salud infantil en la región. Mientras que años atrás el 90% de los pacientes debía trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para realizar sus tratamientos, en la actualidad solo migra un 6%, logrando niveles de atención y equipamiento de estándar internacional cerca del hogar de las familias.
La cita de gala en el horizonte
Como continuidad de la agenda institucional de recaudación de fondos, las autoridades recordaron que la próxima cita de gran relevancia para la entidad será la tradicional Cena de Gala Anual.
"Los invitamos a todos para nuestra cena de gala que es el próximo 27 de agosto en Ríos de Gula. Es un evento muy importante para nosotros porque dependemos de la colaboración de la gente de Santa Fe; crecemos en la medida que la gente nos apoya", concluyó Esquivo.
Aquellas personas interesadas en colaborar con la institución —sea a través del aporte económico, la compra de tarjetas para la cena o sumándose como voluntarios— pueden ponerse en contacto con la entidad a través de sus canales oficiales en redes sociales bajo el nombre de Fundación Mateo Esquivo.