Puerto de Santa Fe

El Grupo Triferto y la Fundación Mateo Esquivo festejan el Día del Niño con una jornada solidaria

En la previa del Día del Niño, el Dique 1 albergó una colorida jornada solidaria que continuará también este domingo. "La Cajita Santafesina" se extenderá durante todo agosto para equipar las nuevas habitaciones del albergue de la institución oncológica.