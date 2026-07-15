El Hospital de Niños Orlando Alassia atraviesa una etapa clave de cara a la inauguración de la nueva guardia y el sector de oncohematología, dos obras esperadas durante años que buscan mejorar la atención pediátrica en la provincia de Santa Fe. En ese marco, se realizó una jornada de limpieza del frente como parte de la preparación para recibir a la comunidad en este nuevo espacio.
La emoción de la Selección llega al Alassia mientras crece la expectativa por la inauguración
Pacientes, familias y trabajadores comparten cada encuentro deportivo dentro del hospital, en un clima especial mientras avanzan los últimos preparativos para la apertura de los nuevos espacios.
Fabiana Roa, integrante del Consejo de Administración destacó la importancia del momento y explicó que la actividad fue organizada en vísperas de la finalización de una obra considerada fundamental para la institución. “Estamos muy próximos a terminar la obra tan esperada durante tantos años”, expresó.
La funcionaria recordó que la construcción comenzó en 2022 y señaló que actualmente se trabaja en los últimos detalles antes de la puesta en funcionamiento. “Ya comenzamos a hermosear el frente esperando que llegue este día tan deseado, que es la inauguración”, afirmó.
Según explicó Roa, antes de abrir las puertas al público será necesario realizar una etapa de pruebas y equipamiento del nuevo espacio. “La puesta en funcionamiento y la prueba a vacío será una vez que la empresa en los próximos días nos esté entregando las llaves para comenzar a equipar todo el espacio”, detalló.
Crecimiento de la demanda pediátrica
Roa remarcó que la ampliación del hospital responde a una necesidad concreta. “Tengan en cuenta la magnitud de lo que es el crecimiento poblacional, pero también el paciente que tiene como referencia nuestro querido hospital de niños, que teniendo obra social o no acuden al mismo”, señaló.
En ese sentido, explicó que tanto la nueva guardia como el servicio de oncohematología permitirán ampliar la capacidad de atención. “Vamos creciendo en complejidad año a año, entonces era necesario. Para que tengan una idea, se triplica la superficie de lo que es hoy el servicio, ambos servicios en el hospital”.
La nueva guardia contará con modificaciones destinadas a mejorar la comodidad de los pacientes y sus familias, incluyendo un ingreso diferente y espacios preparados para acompañar la espera. “Va a tener una nueva guardia donde es mucho más amplia, donde va a tener ese alerón que también va a contener estos días fríos, los días de lluvia, el familiar que espera fuera”, explicó Roa.
También hizo referencia al trabajo conjunto con la Fundación Mateo Esquivo para la inauguración del área de oncohematología, un sector considerado fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes.
Pasión por la Selección
Más allá de las obras y los cambios estructurales, el Alassia también se prepara para vivir los partidos de la Selección Argentina junto a los niños internados, sus familias y el personal de salud.
En este sentido, Roa contó que los encuentros deportivos se transforman en momentos especiales, donde pacientes y trabajadores comparten la emoción del fútbol. “Cada paciente lo ve en la habitación porque tiene su televisor, pero cuando hay momentos donde como en el día de hoy es posible que los empleados que estén en turno de su jornada laboral lo van a ver en el ateneo”, indicó.
La directora recordó experiencias anteriores durante otros mundiales, cuando la comunidad hospitalaria se reunió para acompañar los partidos. “Cuando nos ha tocado a la mañana todos nos hemos reunido en el ateneo del hospital a vivirlo y a ser parte de algo”, contó.
Para esta ocasión, los servicios comenzaron a decorar los espacios con globos y banderas argentinas, generando un clima especial dentro del hospital. “El consejo de administración está adornado con globos y banderas y con esto que a nosotros nos motiva”, expresó.
Alegría para los niños internados
Roa destacó que estos momentos tienen un valor especial para los pacientes pediátricos, ya que les permiten atravesar por unas horas la situación de internación desde un lugar diferente. “El significado tan particular, por unas horas lo sacas de su situación propia de enfermedad y vive con alegría estos partidos”, afirmó.
Asimismo, resaltó que, pese a las circunstancias de salud, los niños mantienen intacta su capacidad de disfrutar y emocionarse. “El niño no deja de ser niño a pesar de sus circunstancias de salud y lo vive y lo celebra y lo espera”, sostuvo.
Finalmente, destacó el acompañamiento de las familias y del personal del hospital en esos momentos: “La alegría se contagia”, cerró.