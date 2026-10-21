El cuidado de la salud no comienza únicamente cuando una persona llega a un hospital o consulta en un centro de salud. También se construye en los barrios, las escuelas, los espacios de trabajo y las organizaciones que acompañan a la comunidad.
Encuentro Regional de Salud en Santa Fe: prevención y controles
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral organizó la quinta edición del Encuentro Regional de Salud, junto con más de 30 instituciones gubernamentales y organizaciones civiles.
Desde esa perspectiva se desarrolló el quinto Encuentro Regional de Salud, una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) junto con más de 30 instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Bajo la consigna de pensar la salud desde el barrio, la jornada reunió propuestas vinculadas con la prevención de enfermedades, la salud mental, las adicciones, la alimentación, la educación sexual, la prevención de las violencias y la promoción de hábitos saludables.
También incluyó actividades de vacunación, controles de presión arterial, testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual y una posta de donación de sangre, entre otras iniciativas.
El objetivo central es fortalecer los vínculos entre la universidad y las organizaciones que trabajan cotidianamente en el territorio. A través de ese intercambio, se busca compartir experiencias, acercar herramientas a la población y reconocer que la construcción de la salud requiere la participación de distintos actores de la sociedad.
La salud empieza antes de llegar al hospital
Para Matías Candioti Busaniche, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el encuentro representa mucho más que una actividad dentro de la agenda institucional. Se trata de una forma concreta de mostrar el vínculo que la universidad construye con las organizaciones sociales y los organismos gubernamentales.
“Este no es un evento más de nuestra agenda institucional, sino que es un evento que muestra la relación de la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas con el medio social, con las organizaciones civiles y gubernamentales con las cuales construimos una mesa de diálogo”, explicó.
El encuentro funciona como un espacio en el que las instituciones que integran esa mesa de trabajo pueden compartir con la comunidad las iniciativas que desarrollan y las experiencias acumuladas a partir de su tarea cotidiana.
La elección de una mirada centrada en los barrios responde a una concepción amplia de la salud. Según planteó Candioti Busaniche, las condiciones sociales, la educación y los ámbitos en los que transcurre la vida diaria también influyen en el bienestar de las personas.
“La salud no se genera solamente desde un hospital, un centro de salud, sino que viene a construirse mucho antes, desde las condiciones sociales, desde las escuelas, desde el ámbito laboral”, señaló el decano.
Desde esa perspectiva, la prevención no se limita a la atención de una enfermedad cuando ya se manifiesta. También comprende la posibilidad de brindar información, reconocer situaciones de riesgo, promover hábitos saludables y generar espacios de acompañamiento accesibles para la población.
La participación de organizaciones con distintas especialidades permite abordar esas necesidades desde múltiples enfoques. Así, la jornada integra actividades relacionadas con la salud física y mental, la prevención de enfermedades crónicas, el cuidado ambiental y la educación, entre otras áreas.
Articulación territorial y formación académica
Uno de los ejes del encuentro es la articulación entre la universidad y las instituciones que desarrollan tareas en los barrios. Para Candioti Busaniche, la construcción de redes es una política institucional que debe sostenerse en contacto directo con la realidad de cada comunidad.
“Nosotros partimos de una premisa que es que la universidad aprende del territorio y creemos que es una simbiosis que se complementa y se fortalece cuando el territorio ingresa a la universidad y puede modificarla”, afirmó.
La idea supone reconocer que las organizaciones sociales cuentan con conocimientos y experiencias que se construyen a partir de su presencia cotidiana en la comunidad. Ese saber puede complementar la formación académica y contribuir a que las acciones universitarias respondan mejor a las necesidades concretas de la población.
En ese sentido, el encuentro busca fortalecer el intercambio en áreas como la salud mental, las adicciones, la prevención de las violencias, los primeros auxilios y la detección de enfermedades.
Horacio Sagardoy, integrante de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, destacó que la colaboración con estas instituciones resulta indispensable para el trabajo universitario.
“Si no existieran estas organizaciones, nuestro quehacer diario tampoco tiene sentido. O sea, que sí o sí necesitamos trabajar codo a codo con ellas”, sostuvo.
Sagardoy también remarcó la importancia de esa articulación para la formación de los estudiantes. La experiencia comunitaria les permite conocer de cerca las problemáticas del territorio y trabajar con organizaciones que cuentan con trayectoria en el abordaje de distintas situaciones sociales y sanitarias.
Por eso, la convocatoria no estuvo dirigida exclusivamente a estudiantes de Medicina. Según explicó, la participación se extendió a distintos sectores del área de la salud, incluidas instituciones de enfermería y estudiantes de otros espacios de formación vinculados con ese ámbito.
La intención es que el contacto con la comunidad forme parte del aprendizaje y permita comprender que las respuestas a los problemas de salud requieren tanto conocimientos profesionales como capacidad de trabajo conjunto.
Chequeos, talleres y salud mental
La variedad de propuestas es uno de los rasgos destacados de esta edición. Gimena Traba, integrante de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, detalló que participan organizaciones dedicadas a la salud mental, las enfermedades crónicas, la alimentación, la educación sexual y la prevención de distintas problemáticas.
Entre las actividades previstas se encuentra la vacunación y la toma de tensión arterial, además de iniciativas vinculadas con la prevención de la diabetes.
También se suman propuestas relacionadas con la cosmiatría y la cosmetología aplicadas a personas con enfermedades crónicas u oncológicas, junto con información sobre rutinas faciales cotidianas.
La salud ambiental ocupa otro lugar dentro de la agenda. A través de Ecosalud, se trabaja sobre la relación entre los espacios verdes y la salud mental, con una mirada que incorpora el entorno en el análisis del bienestar.
En el área de salud mental, la programación incluye la participación de organizaciones especializadas y un programa de radio llamado En la mira, dedicado a esa temática. Además, se contempla una propuesta del Consejo Municipal sobre salud mental adolescente y una radio abierta de niños, en la que también se abordarán cuestiones relacionadas con la alimentación.
La Municipalidad participa con acciones de prevención del dengue y educación sexual integral. A su vez, la Dirección de Educación Sexual Integral estará presente con el denominado Punto Violenta, una iniciativa orientada a la prevención de las violencias.
La oferta se completa con asociaciones civiles que trabajan sobre salud emocional y enfermedades crónicas, como la fibromialgia y la psoriasis, además de actividades vinculadas con la educación vial.
La diversidad de temas permite que el encuentro reúna a instituciones con objetivos diferentes, pero con un punto en común: acercar información y herramientas de prevención a la población.
Donación de médula ósea y testeos rápidos
Entre las propuestas sanitarias también se incluyen acciones específicas que permiten a los participantes informarse y, en algunos casos, acceder a prácticas concretas durante la jornada.
Una de ellas es la convocatoria de CUDAYO para incorporar donantes voluntarios de médula ósea. Según explicó Traba, el procedimiento previsto para esa instancia consiste en un hisopado bucal, una técnica no invasiva.
Además, se instalará una posta de hemodonación que funcionará desde las 9 hasta las 16. De esta manera, la jornada incorporará un espacio dedicado a la donación de sangre.
Otra de las actividades será la realización de testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas sífilis y VIH. La prueba se efectúa mediante una muestra de sangre capilar y, según precisó Traba, el resultado se informa en el momento.
Estas propuestas se suman a los controles y las actividades educativas que forman parte de la programación general. Su inclusión permite combinar la difusión de información preventiva con instancias de participación directa de la comunidad.
Una propuesta que busca fortalecer los vínculos con la comunidad
El quinto Encuentro Regional de Salud reúne a la universidad, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en torno a una idea compartida: la salud es una construcción colectiva que excede los espacios tradicionales de atención.
La experiencia de las instituciones que trabajan en los barrios, el conocimiento académico y la participación de estudiantes de distintas áreas del sector sanitario conforman los pilares de esa articulación.
Para la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el encuentro también representa una oportunidad para mostrar el trabajo desarrollado durante el año junto con las organizaciones con las que mantiene una mesa de diálogo.
La propuesta pone el foco en la prevención y en la importancia de reconocer las necesidades de cada comunidad. Desde la salud mental hasta la detección de enfermedades, pasando por la educación alimentaria, la donación de sangre y la prevención de las violencias, las actividades reflejan la amplitud de temas que forman parte del cuidado integral.
Con más de 30 instituciones participantes, la jornada busca consolidar una red de trabajo en la que la universidad no solo aporte conocimientos, sino que también aprenda de quienes sostienen una presencia cotidiana en el territorio. El propósito es que ese intercambio contribuya a fortalecer las acciones de prevención y a acercar la salud a los espacios donde las personas viven, estudian y trabajan.