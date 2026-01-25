Planta potabilizadora

Aguas Santafesinas terminó la obra en la planta y el servicio se normaliza de forma gradual

Aguas Santafesinas informó que este domingo finalizó el reemplazo de una curva en una cañería primaria de 500 milímetros de la planta potabilizadora de Santa Fe. Tras la intervención, el sistema comenzó a represurizarse y la recuperación del suministro será paulatina, con purgas preventivas y posible turbiedad.