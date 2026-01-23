Aguas Santafesinas avanza con nuevas tareas programadas en la planta potabilizadora de la ciudad, en el marco de su plan de mantenimiento y confiabilización del sistema de producción y distribución de agua potable. Las labores previstas apuntan a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y a sostener la demanda del servicio en una zona clave.
En esta oportunidad, se llevará adelante el reemplazo de una curva perteneciente a una de las cañerías primarias de salida de la planta hacia el sector sur. Se trata de un conducto de 500 milímetros de diámetro, fundamental para el transporte del agua potabilizada hacia distintos barrios de la ciudad.
Estas tareas forman parte de un esquema de intervenciones preventivas que la empresa viene desarrollando de manera sostenida, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio y reducir riesgos de fallas futuras.
Habrá baja presión de agua este domingo en Santa Fe.
Como consecuencia de los trabajos, el domingo 25 se registrará una baja en la presión del suministro de agua potable entre las 04:00 y las 12:00. La zona afectada estará comprendida por las calles Mendoza, avenida 27 de Febrero, Tacca y avenida Gobernador Freyre.
Desde la empresa recordaron que, una vez concluidas las tareas, la normalización del servicio no será inmediata, sino progresiva, ya que el sistema debe represurizarse de forma paulatina para recuperar los niveles habituales.
Recomendaciones
Durante el desarrollo de las tareas, se solicita a los vecinos del sector afectado hacer un uso responsable de sus reservas domiciliarias, a fin de evitar inconvenientes mientras dure la disminución de presión.
En paralelo, como se realizó en intervenciones anteriores, se ejecutará un purgado de la red mediante la liberación controlada de agua en distintos puntos estratégicos de la vía pública. Esta maniobra busca reducir la posibilidad de episodios de turbiedad una vez restablecido el servicio.
En caso de que el agua presente alguna alteración en su aspecto, se recomienda dejarla correr desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia normal.
Aguas Santafesinas mantiene habilitados sus canales de atención al usuario durante las 24 horas. Las consultas y reclamos pueden realizarse a través de WhatsApp al +54 341 695 0008 o mediante la oficina virtual disponible en el portal institucional de la empresa.