Corte de agua en Santo Tomé por trabajos en el Acueducto Desvío Arijón

Aguas Santafesinas informó este viernes que se encuentra trabajando en la reparación del Acueducto Desvío Arijón, que abastece de agua a la zona Norte de la ciudad de Santo Tomé.
El servicio de agua potable permanecerá suspendido hasta que finalicen los trabajos, aunque desde la empresa no precisaron el horario exacto de normalización.
Aguas Santafesinas informó este viernes que se encuentra trabajando en la reparación del Acueducto Desvío Arijón, que abastece de agua a la zona Norte de la ciudad de Santo Tomé.
Los trabajos se concentran en el ramal de alimentación de la cisterna Sur y Adelina Oeste, donde se reemplazará un tubo dañado a más de 2 metros de profundidad. La intervención se realiza en la intersección de Libertad y Dorrego, según imformó la empresa a través de las redes sociales.
Debido a estas tareas, la provisión de agua se encuentra suspendida hasta que finalicen los trabajos, generando inconvenientes para los vecinos de la zona. La falta de agua potable ya se ha convertido en un problema crítico para quienes residen en la ciudad, especialmente en los sectores más afectados por la interrupción.
En este mardo, desde la empresa recomiendan tomar precauciones y reservar agua mientras duren las reparaciones.