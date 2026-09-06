Se reestableció el suministro de agua potable este domingo 6 de septiembre tras la suspensión transitoria en toda la ciudad de Santa Fe.
Se restableció el servicio de agua potable en la ciudad de Santa Fe
Desde Aguas Santafesinas informaron que se volvió a la normalidad del suministro. La interrupción se dio por tareas de mantenimiento de la toma del río Colastiné.
Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que la suspensión se daba en el marco de las acciones del plan de mantenimiento operativo que en esta oportunidad se concretarán en forma simultánea en la toma del río Colastiné y en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti.
La interrupción afectó a los usuarios entre las 00:00 a 04:00, en la madrugada de este domingo.
Los detalles de la tarea
Los trabajos de mantenimiento de la toma del río Colastiné se focalizaron en las válvulas de las bombas de impulsión, y en una cañería de alimentación de la sala de máquinas de la planta potabilizadora.
Desde ASSA destacaron que las tareas fueron programadas en esta época del año y en horario nocturno para minimizar las molestias a los usuarios.
También recordaron que ya finalizadas las tareas previstas, la normalización del suministro se da de forma gradual a medida que se represuriza el sistema.
“Se sugiere a los usuarios moderar el uso de sus reservas domiciliarias mientras se desarrollan las tareas anunciadas”, indica un comunicado.
Simultáneamente se realizó, como en las anteriores oportunidades, un purgado de la red con la liberación de agua a la vía pública en puntos estratégicos para minimizar aparición de episodios de turbiedad.
En caso de percibirlo, se debe dejar circular agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.
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