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Se restableció el servicio de agua potable en la ciudad de Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas informaron que se volvió a la normalidad del suministro. La interrupción se dio por tareas de mantenimiento de la toma del río Colastiné.

Imagen ilustrativa. Aguas Santafesinas S.A. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Aguas Santafesinas S.A. Crédito: Flavio Raina
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Se reestableció el suministro de agua potable este domingo 6 de septiembre tras la suspensión transitoria en toda la ciudad de Santa Fe.

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Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que la suspensión se daba en el marco de las acciones del plan de mantenimiento operativo que en esta oportunidad se concretarán en forma simultánea en la toma del río Colastiné y en la planta potabilizadora Ing. Marcial Candioti.

Paisaje al norte de San José del Rincón con el arroyo Ubajay que lo delimita por el Este. Más atrás el Colastiné y hacia el fondo, el cauce principal del río Paraná. Gentileza.Paisaje al norte de San José del Rincón con el arroyo Ubajay que lo delimita por el Este. Más atrás el Colastiné y hacia el fondo, el cauce principal del río Paraná.

La interrupción afectó a los usuarios entre las 00:00 a 04:00, en la madrugada de este domingo.

Los detalles de la tarea

Los trabajos de mantenimiento de la toma del río Colastiné se focalizaron en las válvulas de las bombas de impulsión, y en una cañería de alimentación de la sala de máquinas de la planta potabilizadora.

Desde ASSA destacaron que las tareas fueron programadas en esta época del año y en horario nocturno para minimizar las molestias a los usuarios.

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También recordaron que ya finalizadas las tareas previstas, la normalización del suministro se da de forma gradual a medida que se represuriza el sistema.

“Se sugiere a los usuarios moderar el uso de sus reservas domiciliarias mientras se desarrollan las tareas anunciadas”, indica un comunicado.

Simultáneamente se realizó, como en las anteriores oportunidades, un purgado de la red con la liberación de agua a la vía pública en puntos estratégicos para minimizar aparición de episodios de turbiedad.

Aguas Santafesinas reforzó el pedido de uso responsable del agua ante las altas temperaturas.Aguas Santafesinas reforzó el pedido de uso responsable del agua ante las altas temperaturas.

En caso de percibirlo, se debe dejar circular agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

Contacto de ASSA

Atención al usuario: disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008 o a través de la oficina virtual en el portal institucional www.aguassantafesinas.com.ar.

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