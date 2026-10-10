Aguas Santafesinas informó que finalizó la reparación de la cañería averiada del acueducto de Desvío Arijón y que comenzó el restablecimiento del abastecimiento de agua potable a las cisternas de distribución.
Acueducto de Desvío Arijón: se restablece el agua en Santo Tomé
Aguas Santafesinas informó que terminó los trabajos sobre la cañería averiada y que ya se está recuperando el abastecimiento a las cisternas de distribución. El servicio volverá paulatinamente a las redes domiciliarias durante las próximas horas.
Según comunicó la empresa, el servicio se irá recuperando paulatinamente durante las próximas horas en las redes de distribución domiciliaria de Santo Tomé y de los sectores abastecidos del norte de Sauce Viejo.
La reparación se realizó luego de que una falla en una derivación a una válvula de desagüe del acueducto afectara el suministro. Las tareas se habían visto complicadas por las lluvias y las condiciones del terreno, que dificultaron el acceso al conducto y los trabajos de excavación.
El servicio se normalizará de manera gradual
El sistema de Desvío Arijón abastece a los tres centros de distribución de Santo Tomé y a uno ubicado en el norte de Sauce Viejo. Por ese motivo, la falla podía provocar baja presión o interrupciones momentáneas en distintos sectores de ambas localidades.
Las zonas de Santo Tomé alcanzadas por las posibles afectaciones eran:
Cisterna Adelina Centro Oeste.
Cisterna Norte y Tanque Central.
Cisterna Sur, que comprende los tanques Zazpe y General Paz.
Con la reparación finalizada, el agua comenzó a ingresar nuevamente a las cisternas. Sin embargo, la recuperación del servicio en cada domicilio será progresiva, a medida que se normalice el funcionamiento del sistema y el agua vuelva a circular por las redes.
Recomiendan hacer un uso racional del agua
Mientras avanza la recuperación del suministro, se recomienda mantener un uso racional del agua potable hasta que el servicio se normalice por completo.
Además, contar con un tanque de reserva domiciliario permite disponer de agua durante un tiempo ante eventuales interrupciones del suministro.