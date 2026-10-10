Servicio de agua potable

Acueducto de Desvío Arijón: se restablece el agua en Santo Tomé

Aguas Santafesinas informó que terminó los trabajos sobre la cañería averiada y que ya se está recuperando el abastecimiento a las cisternas de distribución. El servicio volverá paulatinamente a las redes domiciliarias durante las próximas horas.