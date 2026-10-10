Servicio de agua potable

Una falla en el acueducto de Desvío Arijón complica el suministro de agua en Santo Tomé

Aguas Santafesinas trabaja para reparar una pérdida en una cañería que abastece a los centros de distribución de Santo Tomé y uno de Sauce Viejo. Las lluvias dificultaron las tareas y todavía no hay un horario confirmado para la normalización del servicio.