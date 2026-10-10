Aguas Santafesinas continúa con los trabajos para reparar una falla en el acueducto de Desvío Arijón, que abastece de agua potable a Santo Tomé y parte de Sauce Viejo. Las tareas se retomaron desde primera hora de este sábado, luego de las dificultades que se registraron el día anterior para acceder al sector donde se encuentra el conducto.
Una falla en el acueducto de Desvío Arijón complica el suministro de agua en Santo Tomé
Aguas Santafesinas trabaja para reparar una pérdida en una cañería que abastece a los centros de distribución de Santo Tomé y uno de Sauce Viejo. Las lluvias dificultaron las tareas y todavía no hay un horario confirmado para la normalización del servicio.
Germán Nessier, de Aguas Santafesinas (ASSA), explicó que las condiciones del terreno complicaron las tareas. Se trata de un camino de tierra donde el suelo se desmoronaba como consecuencia de las excavaciones.
Este sábado, los equipos lograron ingresar con una retroexcavadora de gran porte y avanzar con la excavación necesaria para llegar al conducto. Según detalló Nessier, fue necesario ampliar las dimensiones del pozo para poder intervenir la cañería, cuya falla se encuentra en una derivación a una válvula de desagüe del ramal que alimenta los centros de distribución de agua potable.
El sistema abastece a los tres centros de distribución de Santo Tomé y a uno ubicado en el norte de Sauce Viejo.
Sin horario confirmado para la normalización del servicio
Nessier advirtió que todavía no es posible precisar cuándo finalizarán los trabajos y se normalizará el suministro. El tiempo necesario dependerá de cómo avance la reparación en el terreno y de las pruebas posteriores.
Una vez reparado el conducto, será necesario realizar una prueba hidráulica para comprobar que la intervención haya sido efectiva. Luego se deberá represurizar el sistema, que incluye el conducto y los centros de distribución de Santo Tomé y del norte de Sauce Viejo.
Después de esa etapa, el agua deberá llegar nuevamente a las redes de distribución domiciliaria y a cada vivienda. Según explicó el representante de ASSA, el proceso también dependerá del comportamiento de las instalaciones internas y de las reservas de cada inmueble.
Qué zonas podrían registrar baja presión o interrupciones
Mientras se desarrollan las tareas, pueden registrarse bajas de presión o interrupciones momentáneas del suministro en los sectores de Santo Tomé abastecidos por el sistema del acueducto.
Las zonas alcanzadas son:
- Cisterna Adelina Centro Oeste.
- Cisterna Norte y Tanque Central.
- Cisterna Sur, que comprende los tanques Zazpe y General Paz.
Ante esta situación, Aguas Santafesinas recomendó realizar un uso racional del agua potable mientras continúan los trabajos.
Además, recordó la importancia de contar con un tanque de reserva domiciliario, que permite disponer de agua durante un tiempo ante eventuales interrupciones del suministro.