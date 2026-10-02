Barrio René Favaloro

Santo Tomé: vecinos reclaman por una obra de pavimento que lleva 10 años de atraso

Los trabajos comenzaron en 2016 bajo el sistema de contribución de mejoras y todavía quedan sectores pendientes. Los frentistas cuestionan la paralización, la falta de respuestas y las diferencias en los montos abonados a lo largo de los años.