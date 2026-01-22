#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.

Aún no regresan las lluvias en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaAún no regresan las lluvias en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1011 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El viernes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 34°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada.
  • Para el sábado se mantendría el cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 23º y una máxima de 36º.
  • Finalmente, el domingo cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 36º.
CLIMA EXTENDIDO
