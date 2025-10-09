Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

8 OCT | ⚠️ Alertas por vientos en Patagonia



🌬️ Un frente frío provoca lluvias y nevadas en la cordillera central con ráfagas superiores a 120 km/h en sectores de Chubut y Santa Cruz



