En el Museo Histórico Provincial

Gustavo Vittori presentó su libro “Lo que dicen, susurran o callan. Relevantes piezas del patrimonio”

Se trata de una edición especial que transforma en páginas impresas la serie periodística publicada en 2023 por El Litoral, en la que Vittori recorrió documentos, objetos y obras emblemáticas del acervo santafesino.