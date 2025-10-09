Gustavo Vittori presentó su libro “Lo que dicen, susurran o callan. Relevantes piezas del patrimonio”

En el marco del 80° aniversario del Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López”, Gustavo J. Vittori presentó su libro “Lo que dicen, susurran o callan. Relevantes piezas del patrimonio”, publicado por Ediciones El Litoral.
Se trata de una edición especial que transforma en páginas impresas la serie periodística publicada en 2023 por El Litoral, en la que Vittori recorrió documentos, objetos y obras emblemáticas del acervo santafesino.
La cita se dio este miércoles 8 de octubre, a las 18 horas, en el SUM del Histórico (3 de Febrero 2553, ciudad de Santa Fe), con un actividad abierta al público.
“Este libro pone en foco algunas piezas para mí relevantes del patrimonio de este museo”, dijo el autor a El Litoral.
“Es un museo pequeño -agregó- , pero muy rico en contenidos, sobre todo por una casa que es la más antigua del país, al menos en alguno de sus muros, porque fue hecha en distintas etapas, pero que nos permite un viaje al pasado, reconstruir la atmósfera de lo que significó la Santa Fe de la Colonia, que en realidad era una una ciudad muy muy pequeña, un caserío con escaso número de habitantes”.
El autor recordó que “a veces se habla de Santa Fe como si hubiese sido una ciudad virreinal”, pero “en realidad, fue una ciudad muy pobre, una ciudad de frontera, de freno para el indio, para para las invasiones de guaycurúes que venían de desde el norte y donde la vida fue muy dura, al punto que estuvo varias veces al punto del del despoblamiento, después incluso del traslado de la ciudad”.
En el mismo sentido, destacó que la casa quedó “como como un hito, como un mojón”: “Para mí, es lo más valioso que tiene el museo, la casa misma, y, dentro de la casa, las colecciones...y dentro de esas colecciones hay una serie de piezas que yo enfoco en particular, algunas esculturas del siglo XVIII y las donaciones de los jesuitas”.
En relación a los cuadros, consideró que el museo tiene piezas muy interesantes, “desde un lienzo de Francisco Javier de la Rosa, sobre historias de anacoretas, y un cuadro muy particular de Josefa Díaz y Clusellas, que es “La negra y el niño”; el niño es el hijo de Ignacio Crespo, que entre 1910 y 11 va a ser gobernador de la provincia de Santa Fe”, explicó.
“Hay muchas cosas, algunas susurran, porque algo pescás, y otras... evidentemente te imaginás cosas que pueden o no ser; y, además hay muchísimas que permanecerán fuera de nuestro alcance, por eso digo “cosas que los los objetos callan””, concluyó el autor.
Lejos de ser un catálogo tradicional, el libro propone un viaje sensible y documentado por piezas icónicas como el sello confederal utilizado en el Congreso de 1853, la cruz que acompañó el cautiverio del general José María Paz, tallas guaraníes y mocovíes, retratos de próceres, mobiliario y pinturas de autores fundamentales para la historia artística de la región.
Lejos de ser un catálogo tradicional, el libro propone un viaje sensible y documentado por piezas icónicas como el sello confederal utilizado en el Congreso de 1853, la cruz que acompañó el cautiverio del general José María Paz, tallas guaraníes y mocovíes, retratos de próceres, mobiliario y pinturas de autores fundamentales para la historia artística de la región.
Cada capítulo invita a reflexionar sobre la identidad santafesina, el arte, la política, la religión y los vínculos sociales que dejaron huella, y busca concientizar sobre la importancia de preservar y restaurar el patrimonio histórico local.
