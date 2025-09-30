Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

🌤️ Arrancamos la semana con buen tiempo en gran parte del país



🌬️ En Patagonia será una jornada ventosa. Hay alertas vigentes.



🌡️ Habrá un paulatino ascenso de temperaturas y en el norte se esperan máximas cercanas a los 35 °C



Info en 👉 https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/nPXSOVsbDt