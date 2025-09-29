Servicios municipales en Santa Fe para el martes 30 de septiembre: cómo funcionarán

Este 30 de septiembre, por el asueto administrativo con motivo de la festividad de San Jerónimo, patrono de la capital provincial, la Municipalidad informó sobre el funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, SEOM y otros.
Residuos
La recolección de residuos se prestará en los horarios estipulados y en su modalidad habitual en lo que refiere a barrido, limpieza y levante de montones. Se recuerda a los vecinos que los martes corresponde sacar residuos húmedos. En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados
En la necrópolis local, el horario de visitas será de 8 a 17:30. Mientras que las inhumaciones serán de 7:30 a 11:30.
Tribunal de Faltas
Por su parte, el Tribunal de Faltas atenderá en el horario de 8 a 16, en sus oficinas de San Luis 3078, al igual que el Corralón Municipal.
Transporte, Las Bicis y SEOM
Respecto del sistema público “Las Bicis” podrá utilizarse de manera habitual de 6:30 a 21 horas. En tanto, el transporte público de pasajeros por colectivo funcionará con la modalidad de los días sábados, como es habitual ante cada feriado local. El SEOM no estará operativo y el estacionamiento será libre retomando el servicio el miércoles 1, a partir de las 7.
Las bicis públicas podrán utilizarse de manera habitual de 6:30 a 21 horas.
IMUSA
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal, ubicadas en Obispo Gelabert 3691; Avenida Gorriti 3902; y en la plaza Evita de la manzana 7 de Alto Verde, permanecerán cerradas.
Mercado Norte
El tradicional paseo de calle Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas en forma normal de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.
Las sedes del IMUSA permanecerán cerradas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Centros turísticos de informes
En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20, y en las oficinas del puerto de la ciudad, de 12 a 19.
En tanto, la oficina ubicada en el casco histórico no tendrá atención al público.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.