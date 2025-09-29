#HOY:

En la mañana

No habrá agua este miércoles en un sector de la ciudad de Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas S.A. indicaron que las zonas afectadas se encuentran en los barrios Parque Juan de Garay, República del Oeste y Barrio Roma.

La planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, desde el drone de El Litoral.
 12:13

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que un sector del suroeste de la ciudad de Santa Fe se verá afectado por el corte del servicio este miércoles

Este 1° de Octubre entre las 08:00 y las 14:00 se suspenderá transitoriamente el suministro en el sector delimitado por Bv. Pellegrini, Mendoza, Av. Gbdor. Freyre y Av. Mosconi-Naciones Unidas.

El aviso de ASSA en redes.El aviso de ASSA en redes.

ASSA detalló que estará trabajando en el desvío de cañerías de la red de distribución de agua potable por la ejecución de nuevos desagües pluviales, afectando a los barrios Parque Juan de Garay, República del Oeste y Barrio Roma.

Los trabajos consistirán en el corrimiento de dos conductos en la intersección de Roque Saenz Peña y Gbdor. Crespo.

Aguas Santafesinas y una obra de suma importancia para la capital provincial. Foto: Flavio RainaAguas Santafesinas y una obra de suma importancia para la capital provincial. Foto: Flavio Raina

“En caso de registrarse algún episodio de turbiedad, el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual”, indicaron desde el ente provincial

ASSA recordó además que para realizar reclamos y gestiones se mantiene activo el número de Whatsapp 341 6 950 008 o el sitio web www.aguassantafesinas.com.ar.

#TEMAS:
Aguas Santafesinas
Santa Fe Ciudad

