Este lunes en Santa Fe

Corte de tránsito sobre calle Urquiza entre Crespo e Yrigoyen Freyre

La interrupción parcial se da desde horas de la mañana por tareas correspondientes a Aguas Santafesinas S.A.

La zona afectada por el corte. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 10:09
 / 

Este lunes por la mañana se registra una interrupción del tránsito parcial sobre calle Urquiza en pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe, con media calzada intervenida

Mirá tambiénCortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes

La reducción de la circulación sobre calle Urquiza afecta exclusivamente a la altura entre Crespo e Yrigoyen Freyre.

La zona afectada por el corte. Crédito: Google MapsLa zona afectada por el corte. Crédito: Google Maps

La interrupción, que inicia a la 7 horas de este 29 de septiembre, se debe a tareas realizadas por personal de Aguas Santafesinas S.A.

La zona afectada por el corte. Crédito: Manuel FabatíaLa zona afectada por el corte. Crédito: Manuel Fabatía

Desde la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe indicaron que se solicita circular con precaución por la zona para evitar accidentes.

En lo que respecta a la continuidad de las tareas, el martes 30, a partir de las 07 horas, se cortará totalmente el tránsito vehicular en Urquiza entre Hipolito Yrigoyen e Yrigoyen Freyre.

Trabajos de bacheo este lunes

Lote 1

  • Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent y Muttis (corte total)
  • Martín Zapata y Sarmiento (corte total)
  • Pedro de Vega y Alberdi (corte total)
  • 4 de enero y Zenteno (corte total)
  • Pedro Zenteno al 1500 (corte total)
  • Boneo y San Jerónimo (corte total)

Lote 2

  • Pasaje Vigna, entre Marcial Candioti y Necochea (corte total)
  • Chacabuco y Laprida
  • Bulevar Gálvez, entre Alberdi y Sarmiento, mano sur (media calzada)
  • Saavedra y Bulevar Pellegrini (corte total Saavedra)
  • Obispo Gelabert y Urquiza (media calzada)
  • Obispo Gelabert y 1 de Mayo (media calzada)
  • Freyre y Junín (media calzada)
  • Catamarca y San José (corte total)

Desvíos de colectivos

  • Línea 16 (Ida): De recorrido habitual por bulevar Pellegrini – Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
  • Línea 16 (Vuelta): De recorrido habitual por Grand Bourg – Pedro Zenteno – Colectora 7 Jefes – Cantero Central – avenida 7 Jefes (Costanera) – avenida Almirante Brown – Calcena – Vélez Sarsfield a recorrido.
  • Línea 9 (Ida): De recorrido habitual por Naciones Unidas – G. de Lamadrid – Hipólito Irigoyen – Roque Sáenz Peña a recorrido.

