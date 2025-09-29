Corte de tránsito sobre calle Urquiza entre Crespo e Yrigoyen Freyre

Este lunes por la mañana se registra una interrupción del tránsito parcial sobre calle Urquiza en pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe, con media calzada intervenida
La interrupción parcial se da desde horas de la mañana por tareas correspondientes a Aguas Santafesinas S.A.
Este lunes por la mañana se registra una interrupción del tránsito parcial sobre calle Urquiza en pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe, con media calzada intervenida
La reducción de la circulación sobre calle Urquiza afecta exclusivamente a la altura entre Crespo e Yrigoyen Freyre.
La interrupción, que inicia a la 7 horas de este 29 de septiembre, se debe a tareas realizadas por personal de Aguas Santafesinas S.A.
Desde la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe indicaron que se solicita circular con precaución por la zona para evitar accidentes.
En lo que respecta a la continuidad de las tareas, el martes 30, a partir de las 07 horas, se cortará totalmente el tránsito vehicular en Urquiza entre Hipolito Yrigoyen e Yrigoyen Freyre.
