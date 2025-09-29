#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 10º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín
 9:17
Por: 

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 25º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 83%, la presión de 1012.2 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El martes espera una mínima de 13° y una máxima de 26°. Se mantendrá el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de lluvias en la mañana.
  • Luego, el miércoles tendrá una mínima de 12° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo despejado en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.
  • Finalmente, el jueves se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 27°.
CLIMA EXTENDIDO

