Ciudad de Santa Fe

El Paseo del Puerto, la "pausa verde" para descansar un rato de la tediosa rutina

Fue inaugurado en noviembre de 2019. Sigue siendo como la “otra costanera”, y un remanso de tranquilidad ante la alienación urbana de la gran urbe. Un viejo muelle, mucha vegetación y el mate bajo el sol primaveral, las postales.