Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 16º y la máxima sería de 29°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que hay chances de precipitaciones en la jornada.
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0% en la mañana y llegarían hasta el 10% en la tarde.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 29º, bajando a 24° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1014.4 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.