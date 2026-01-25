Música en la Laguna cerró con show de El Brujo Ezequiel este sábado

La Municipalidad de Santa Fe realizó este sábado el festival “Música en la Laguna” que contó con El Brujo Ezequiel como número principal, además del set musical de DJ Vulva Soul y la presencia especial de "Capi", la mascota oficial de los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La propuesta, de carácter libre y gratuito, comenzó a las 19 con feria de emprendedores locales, food trucks con variada oferta gastronómica y puestos de la Cámara de Cerveceros Artesanales. Además, estuvo el stand de Nutri espacio de hidratación, donde los asistentes pudieron acceder a juegos con recomendaciones, consejería y degustación de aguas saborizadas naturales.
Los santafesinos disfrutaron el sábado por la noche en la costanera. Crédito: Municipalidad de Santa Fe
“La convocatoria a todos se dio sin inconvenientes y, como siempre remarcamos, participó el sector privado de esta gran semana dedicada a la Laguna Setúbal. Estamos muy felices y con un cierre familiar para todos los santafesinos", dijo la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán.
“Se hizo un enorme trabajo para dejar la playa como se encuentra ahora, algo que favorece a la ciudad y la gente lo reconoce y lo aprovecha. Sin dudas que la gestión, conducida por el intendente Poletti, tuvo esta dirección y con un trabajo articulado entre varias áreas", agregó.
La secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, destacó la gran convocatoria de gente durante la semana y en el cierre musical. “La agenda cultural incluyó Cine Bajo las Estrellas, talleres con mucha concurrencia y un cierre con algo bien nuestro que es la cumbia santafesina", dijo.
“La Laguna Setúbal, la playa y el disfrute de los santafesinos, es parte de nuestra identidad y estamos muy orgullosos que la gente se apropie de los espacios", sumó.
La agenda para este domingo
Con el objetivo de poner en valor el recurso natural de la ciudad y fomentar el uso responsable y recreativo de la Laguna Setúbal, este domingo 25 finalizan las actividades que comprenden múltiples disciplinas náuticas y recreativas.
En esta jornada las actividades comenzarán a las 16 con la posibilidad de visitar al Guardacostas GC-43 “Mandubí”, en el Dique 1 del Puerto. Allí se desarrollarán visitas guiadas a cargo de la tripulación, que tienen como objetivo difundir la misión y funciones de la Prefectura Naval Argentina. Las visitas se extenderán hasta las 20.
A partir de las 17 se podrá disfrutar de clases de zumba en la playa con obsequios para los participantes en el Parador Santa Fe, donde también habrá gastronomía y música.
A las 18 se podrá disfrutar del atardecer en Pinta Parador con música y baile en el Sunset Social. A las 18:30 se realizará el Taller de Intervención con Materiales de la Laguna “El Grano Que Cuenta”.
Durante todo el día habrá demostraciones de Kitefoil, Wingfoil y Windsurf en los espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste.
La Semana de La Laguna estuvo cargada de deportes y actividades al aire libre. El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Marzo, reflexionó: “El deporte es una forma de acercarnos, de convivencia y en este año tan particular, con la disputa de los Juegos Suramericanos, la ciudad ya se metió en clima y estamos muy comprometidos como gestión. Creemos que el deporte aleja a la gente de muchos males y para eso ofrecemos una oferta única y gratuita para todas las edades y en toda la ciudad".