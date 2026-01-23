Cumbia, rock y arte en la costa: el fin de semana en Santa Fe

Con propuestas que van desde la música popular y el rock hasta las artes visuales y las intervenciones urbanas, Santa Fe abre un nuevo fin de semana cargado de actividad cultural. Entre el viernes y el domingo, la ciudad ofrece una agenda diversa que incluye recitales, ciclos temáticos y espacios de encuentro al aire libre.
La programación musical concentra buena parte de la atención, con shows que recorren distintos géneros y públicos, desde la cumbia hasta el metal y los tributos al rock nacional, pasando por instancias competitivas para bandas emergentes.
En paralelo, los espacios culturales se integran a la propuesta con muestras, ferias y experiencias para toda la familia. La Semana de la Laguna aparece como uno de los ejes del fin de semana, con arte, naturaleza y memoria del paisaje.
La T y la M. Foto: Gentileza producción
Viernes 23 de enero
La T y La M a las 21 en Lemon Arena
El grupo llega en el marco de los "Acústicos de Cumbia" un ciclo que promete una conexión íntima con la música que tanto apasiona a miles. La agenda de shows incluirá, más adelante, la participación de Coty Hernández, Sergio Torres, Mario Pereyra, Chanchi, El Brujo Ezequiel y DJS en vivo.
La "noche metalera" regresa a Tribus con dos tributos a los más grandes del thrash metal. Magnética (tributo a Metallica) y Black Crow (tributo a Megadeth).
Semana de la Laguna desde las 19 en la Costanera Oeste
Entre las actividades culturales planificadas para el viernes en el marco de esta iniciativa, figuran "Plegar de agua. Instalación artística", un taller de intervención con materiales de la Laguna. También una Peña de Amigos en Quincho de Chiquito.
Cultura Frita regresa a Tribus con todos los clásicos de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.
Semana de la Laguna desde las 18 en la Costanera
Entre las actividades culturales planificadas para el sábado en el marco de esta iniciativa figura el paseo guiado "La Setúbal: relatos, historias y experiencias" y "Música en la Laguna" con la presencia de El Brujo Ezequiel.
Llega la tercera y última semifinal del Concurso de Bandas 2026 con los shows de Fiaca, Tranquilate, Banana Split, Magnatares, Eximios, Cuántica, los Coleccionistas y Mácula.
Gentileza producción
Semana de la Laguna desde las 18.30 en la Costanera
Entre las actividades culturales planificadas para el domingo en el marco de esta iniciativa, figura “El grano que cuenta”, dibujo con arena, narraciones pictóricas a partir de recursos naturales. Taller de Intervención con materiales de la Laguna.
Otras opciones
A lo mencionado, se suman otras alternativas, como las ferias de emprendedores y artesanos que el domingo se pueden visitar en el Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 16 a 21.30, Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.
En el Teatro Municipal está disponible la muestra "Capas del tiempo", que puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20.
Gentileza producción
En el Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas, "Salón a la carta", propuesta gratuita que tendrá lugar los días jueves y viernes de 10 a 12 y de 17 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.
A su vez, "La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes", puede visitarse de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20.
La Casa Museo César López Claro, exhibe la muestra “Aquí nos vemos, conversaciones con María y César”, que puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12.
La muestra "Secretos a la vista de todos" puede visitarse en el Centro Experimental del Color (Estación Belgrano), de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.
Museo Rosa Galisteo. Foto: Manuel Fabatía
La muestra "Todo y nada" puede visitarse de 8 a 20 en Primera Junta 2451; el Museo de la Constitución Nacional abre sábados y domingos, de 14 a 18 y en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros se realizan visitas guiadas los viernes a las 9.30, 11, 15:30 y 17 y sábados a las 15:30 y 17.
Finalmente, elRosa Galisteo exhibe réplicas a gran escala de obras de su patrimonio en el cerco que rodea el edificio, que está en pleno proceso de remodelación. El espacio permanece abierto al público con entrada libre y gratuita.
A eso se suman recorridos por la exposición "Disociaciones" los viernes de enero a las 18.30 y la activación "La obra bajo la lupa" los sábados y domingos de enero de 17 a 20. Los horarios de apertura al público durante el verano incluyen sábados, domingos y feriados de 17 a 20.