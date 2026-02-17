Cómo funcionarán los servicios municipales de Santa Fe este martes feriado
La Municipalidad informó el cronograma especial para el fin de semana largo. Hay cambios en la atención administrativa, el transporte público, el SEOM y algunas dependencias, mientras que la recolección de residuos se presta con normalidad.
El sistema Seom no aplicará en la jornada. Crédito: MCSF
La Municipalidad de Santa Fe comunicó el esquema de funcionamiento de los servicios municipales durante el fin de semana largo de Carnaval. El detalle abarcó los días lunes 16 y martes 17 de febrero —feriados nacionales— aunque el cronograma se extiendió desde el sábado 14.
La información incluye atención en oficinas públicas, recolección de residuos, transporte urbano, estacionamiento medido, cementerio, mercado y centros turísticos.
Atención administrativa y servicios esenciales
Durante los días feriados no habrá atención al público en el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, ni en las oficinas de distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el miércoles 18 de febrero.
No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800-777-5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.
El cementerio abrirá para visitas. Crédito: El Litoral
En cuanto a la recolección de residuos, las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad, respetando los días y horarios habituales. Desde el municipio se recordó la importancia de respetar el cronograma correspondiente a cada barrio para evitar inconvenientes.
Por su parte, los Eco Puntos permanecerán cerrados el y martes 17. La atención se retomará el miércoles 18 en su horario habitual.
En la necrópolis municipal, el cementerio abrirá para visitas este martes en dos franjas horarias: de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. La recepción de servicios fúnebres se realizará de 7:15 a 11:30.
En tanto, las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el miércoles 18, cuando retomarán la atención normal.
Transporte, estacionamiento y servicios especiales
El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con frecuencia de domingo este martes 17. Según lo informado, la intermitencia será de aproximadamente 30 minutos entre unidades y el primer servicio partirá a las 5 de la mañana.
El Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” operará con horario de fin de semana, de 6:30 a 21, permitiendo a los usuarios acceder al servicio dentro de esa franja.
En lo que respecta al Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), no estará operativo durante el martes, por lo que no se cobrará el estacionamiento en las zonas alcanzadas por este régimen.
Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad.Crédito:Municipalidad de Santa Fe.
El Tribunal de Faltas atenderá en su sede de San Luis 3078 de 8 a 16. El Corralón Municipal tendrá el mismo cronograma de funcionamiento.
Mercado Norte y centros turísticos
El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas este martes 17 de febrero, de 9 a 13. De esta manera, vecinos y visitantes podrán realizar compras en el tradicional paseo durante la mañana.
En relación con los centros de informes turísticos, la Subsecretaría de Turismo dispuso un esquema especial para acompañar el movimiento propio del fin de semana largo.
La oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) funcionará de 8 a 20. En tanto, el centro de informes del puerto atenderá de 12 a 19.
El CIT Shopping abrirá este martes de 13 a 20. Por su parte, la oficina ubicada en el casco sur permanecerá cerrada.
Recomendaciones
Desde el municipio señalaron que la difusión anticipada del cronograma busca facilitar la organización de vecinos y vecinas durante el feriado. También se recordó la importancia de utilizar los canales oficiales para realizar consultas o reclamos, especialmente durante los días en que no habrá atención presencial.
El fin de semana largo de Carnaval suele generar mayor movimiento en espacios públicos, centros comerciales y áreas turísticas, por lo que se espera una circulación intensa en distintos puntos de la ciudad.
La actividad administrativa y la totalidad de los servicios municipales retomarán su funcionamiento habitual el miércoles 18 de febrero.