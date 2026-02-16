Intento de fuga y resistencia de un motociclista en la costa santafesina

Un joven de 19 años fue aprehendido este domingo por la mañana en la ciudad de Helvecia, luego de protagonizar un intento de fuga y resistirse a la autoridad al eludir un control vehicular.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII, dependiente del Departamento Garay.
Según se informó oficialmente, el operativo se inició cuando los efectivos intentaron identificar al conductor de una motocicleta que circulaba sin dominio visible, una infracción que motivó la intervención policial.
Al advertir la presencia del móvil, el joven emprendió la huida a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas por distintas arterias de la zona urbana.
Durante la fuga, el motociclista habría intentado embestir el patrullero, poniendo en riesgo la integridad física de los uniformados y de terceros que transitaban por el lugar.
La situación derivó en un seguimiento controlado por parte del personal policial, que procuró evitar mayores riesgos para la comunidad.
Finalmente, el joven fue interceptado en inmediaciones de calle Fray Rossi, entre Vélez Sarsfield y Estanislao López. Allí, siempre de acuerdo al parte de prensa, ofreció resistencia al momento de ser reducido, aunque fue rápidamente neutralizado por los efectivos intervinientes.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Keller, modelo 110 cc, que quedó junto al aprehendido a disposición de la Comisaría 1° de Helvecia. Las actuaciones correspondientes fueron elevadas a la autoridad competente, que determinará la situación procesal del involucrado.
Desde la Unidad Regional VII recordaron la importancia de respetar los controles vehiculares y portar la documentación obligatoria, señalando que este tipo de conductas temerarias no solo constituyen un delito, sino que además representan un grave peligro para la seguridad pública.