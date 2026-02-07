Resistencia a la autoridad

Manejaba con un bebé en brazos y embistió a agentes de tránsito: terminó detenido

El episodio ocurrió durante un control vial en General Madariaga, cuando un conductor fue interceptado por circular de manera peligrosa junto a una menor. La situación derivó en agresiones, una maniobra riesgosa y la posterior intervención policial.