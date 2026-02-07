Manejaba con un bebé en brazos y embistió a agentes de tránsito: terminó detenido

Mirá tambiénVideo: un joven viajó colgado de un camión en plena autopista Buenos Aires-La Plata
Un episodio de imprudencia vial derivó en la detención de un hombre en la localidad bonaerense de General Madariaga, luego de que fuera interceptado mientras conducía con su bebé en brazos. La situación escaló cuando el conductor agredió a los agentes de tránsito y protagonizó una maniobra peligrosa que obligó a solicitar intervención policial.
Maniobra peligrosa
El hecho ocurrió en el marco del operativo “Sol a Sol”, cuando personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial detectó una combi Mercedes Benz circulando con una menor sentada sobre la falda del conductor, sin ningún tipo de sistema de retención infantil. El vehículo era conducido por un hombre domiciliado en la localidad de Moreno.
Ante la infracción, los agentes ordenaron al conductor detenerse en la banquina para labrar el acta correspondiente. Lejos de acatar la indicación, el hombre y su acompañante reaccionaron de manera violenta, insultando al personal y golpeando el móvil oficial. La mujer incluso sostenía al bebé en brazos durante el altercado.
Agresiones e intervención policial
Mientras aguardaban la llegada de efectivos policiales, la pareja volvió a subir al vehículo e intentó retomar la marcha, a pesar de que el patrullero permanecía detenido frente a la combi. Los agentes debieron realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión.
Minutos después, con la presencia de la policía, el conductor fue reducido y aprehendido por resistencia a la autoridad. El menor quedó fuera de peligro y la situación fue controlada sin que se registraran heridos.