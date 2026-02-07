#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Resistencia a la autoridad

Manejaba con un bebé en brazos y embistió a agentes de tránsito: terminó detenido

El episodio ocurrió durante un control vial en General Madariaga, cuando un conductor fue interceptado por circular de manera peligrosa junto a una menor. La situación derivó en agresiones, una maniobra riesgosa y la posterior intervención policial.

Detuvieron a un hombre que manejaba con su bebé en brazos por resistencia a la autoridad.Detuvieron a un hombre que manejaba con su bebé en brazos por resistencia a la autoridad.
Seguinos en
Por: 

Un episodio de imprudencia vial derivó en la detención de un hombre en la localidad bonaerense de General Madariaga, luego de que fuera interceptado mientras conducía con su bebé en brazos. La situación escaló cuando el conductor agredió a los agentes de tránsito y protagonizó una maniobra peligrosa que obligó a solicitar intervención policial.

Mirá tambiénVideo: un joven viajó colgado de un camión en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Maniobra peligrosa

El hecho ocurrió en el marco del operativo “Sol a Sol”, cuando personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial detectó una combi Mercedes Benz circulando con una menor sentada sobre la falda del conductor, sin ningún tipo de sistema de retención infantil. El vehículo era conducido por un hombre domiciliado en la localidad de Moreno.

Ante la infracción, los agentes ordenaron al conductor detenerse en la banquina para labrar el acta correspondiente. Lejos de acatar la indicación, el hombre y su acompañante reaccionaron de manera violenta, insultando al personal y golpeando el móvil oficial. La mujer incluso sostenía al bebé en brazos durante el altercado.

Agresiones e intervención policial

Mientras aguardaban la llegada de efectivos policiales, la pareja volvió a subir al vehículo e intentó retomar la marcha, a pesar de que el patrullero permanecía detenido frente a la combi. Los agentes debieron realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión.

Minutos después, con la presencia de la policía, el conductor fue reducido y aprehendido por resistencia a la autoridad. El menor quedó fuera de peligro y la situación fue controlada sin que se registraran heridos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro