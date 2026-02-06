Video: un joven viajó colgado de un camión en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Un joven fue filmado mientras viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de Mayo, en dirección hacia la autopista Buenos Aires-La Plata, en un episodio que generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona.
Un joven se colgó de un camión mientras circulaba por la autopista, causando temor entre los automovilistas y poniendo en riesgo su propia seguridad.
Un joven fue filmado mientras viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de Mayo, en dirección hacia la autopista Buenos Aires-La Plata, en un episodio que generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona.
El hecho se produjo alrededor de las 06:30 de la mañana, cuando los vehículos que circulaban detrás del camión comenzaron a tocar bocina sin obtener respuesta del conductor. La joven que registró las imágenes mientras se dirigía a su trabajo, relató: “Todos los autos le tocaban bocina al camión, pero el camionero no se daba cuenta, no tenía visibilidad”.
Según la testigo, el joven, que aparentaba tener entre 25 y 30 años, “se reía y se burlaba” de quienes le hacían señales desde los autos. “Iba agarrado de la manija del medio y de un costado, e iba pancho por la vida, pero para nosotros era una negligencia y una imprudencia total”, agregó.
El camión continuó su recorrido hacia el Paseo del Bajo, mientras el riesgo de un accidente grave permanecía latente. Expertos en tránsito advierten que acciones como estas pueden provocar incidentes severos, no solo para la persona colgada sino también para otros conductores.
El episodio se enmarca en un contexto preocupante para la seguridad vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según un informe del SAME sobre siniestros urbanos en 2025, se registró un accidente con heridos cada 27 minutos. En total, hubo 19.236 incidentes que requirieron intervención de emergencias, con 22.993 personas asistidas durante el año.
Los choques entre automóviles y motocicletas fueron los más frecuentes, seguidos por colisiones entre autos y atropellamientos. El reporte identificó los jueves entre las 16 y las 18 como los momentos de mayor siniestralidad, mientras que las comunas 1, 4, 9 y 14 concentraron la mayoría de los incidentes.