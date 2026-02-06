Una mujer roció con nafta a su ex novio y lo prendió fuego en Chaco

Un hombre sufrió quemaduras de primer grado luego de que una mujer —identificada como su ex pareja— lo rociara con nafta y le prendiera fuego en la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco.
Un hombre resultó con quemaduras tras ser atacado por su ex pareja en la localidad chaqueña de Charata. La investigación está a cargo de la Fiscalía y la sospechosa permanece prófuga.
Un hombre sufrió quemaduras de primer grado luego de que una mujer —identificada como su ex pareja— lo rociara con nafta y le prendiera fuego en la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco.
El hecho movilizó a los servicios de emergencia y dejó en evidencia un episodio de extrema violencia que ahora es investigado por la justicia chaqueña.
La víctima fue asistida inicialmente por vecinos que estaban en la zona y dieron aviso a las autoridades. Presentaba lesiones en el brazo, la mano y el rostro que requirieron atención médica urgente. Tras recibir los primeros auxilios, el hombre fue trasladado a un centro de salud para continuar con su tratamiento.
Según la reconstrucción preliminar de lo ocurrido, la agresora —una mujer de 31 años— se habría presentado en el lugar donde se encontraba su ex novio y lo atacó con un bidón de combustible, rociándolo con nafta antes de iniciar las llamas.
Al advertir la gravedad de la situación, los vecinos intervinieron para ayudar al hombre y solicitaron la presencia de una ambulancia y de la Policía.
Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar encontraron al hombre con quemaduras visibles. La mujer señalada como autora del ataque había huido antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento de redactar esta nota, su paradero se desconoce y las autoridades mantienen un operativo para localizarla.
La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría local con la participación del Ministerio Público Fiscal de turno. Los investigadores trabajan en recopilar evidencias, testimonios y esclarecer las circunstancias que derivaron en el ataque.
En paralelo, la víctima realizó la denuncia formal para que la fiscalía avance con las medidas judiciales correspondientes.
El uso de fuego como arma de ataque es un fenómeno extremo y particularmente grave dentro de los delitos de violencia interpersonal. En distintos países y también en Argentina, se han registrado casos en los que individuos aprovechan combustibles para intentar causar daño grave o muerte a otra persona.
Uno de los casos más conocidos en el país ocurrió en Buenos Aires en 2010, cuando Wanda Taddei fue atacada por su esposo, quien la roció con alcohol y le prendió fuego; tras días de agonía, la mujer falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas.
Este hecho marcó un punto de atención sobre la violencia de género y las formas extremas de agresión física en las relaciones de pareja.
A nivel internacional, también se han documentado episodios en los que personas son atacadas con combustibles y llama viva, con consecuencias a menudo fatales o que dejan secuelas físicas y psicológicas severas.
Por ahora, la mujer buscada por la Policía de Chaco no fue detenida. La justicia mantiene la investigación abierta para determinar las responsabilidades penales y avanzar hacia una posible imputación por lesiones agravadas u otros delitos que resulten acreditados durante la instrucción.
Tras la recepción de la denuncia, el fiscal de la causa requerirá medidas como peritajes, declaraciones de testigos y otros elementos que permitan reconstruir el episodio con precisión.
Mientras tanto, la víctima continúa recibiendo cuidados médicos por las quemaduras de primer grado. Las autoridades recomiendan a cualquier persona con información sobre el paradero de la presunta agresora que se comunique con la comisaría local para colaborar con la pesquisa.