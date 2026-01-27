En Sauce Viejo: se hacía pasar por policía y amenazaba con un arma; fue detenido

Un hombre de 48 años fue aprehendido durante la noche del lunes en Sauce Viejo, acusado de amenazas calificadas luego de protagonizar una serie de episodios intimidatorios en distintos puntos de la localidad, haciéndose pasar por personal policial y exhibiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego.
El procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico Sauce Viejo, tras reiterados llamados a la Central de Emergencias 911, que alertaron sobre la conducta violenta del sospechoso.
Amenazas en una vivienda
La intervención policial se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de 63 años, quien relató que el individuo se presentó en su domicilio buscando a un tercero que no residía en el lugar.
Ante la negativa, el hombre se tornó agresivo, profirió amenazas verbales y simuló un procedimiento policial, exhibiendo un objeto con apariencia de arma de fuego. El sujeto se retiró del lugar de manera apresurada al advertir que se había dado aviso al 911.
Nueva denuncia
Minutos después, la Central de Emergencias recibió un segundo requerimiento, esta vez desde otro sector de Sauce Viejo. Una mujer de 28 años denunció estar siendo amenazada telefónicamente por el mismo individuo.
Según manifestó, el hombre reiteraba su falsa identificación como policía, intentando amedrentarla mediante llamados intimidatorios.
Localización y aprehensión
Con los datos aportados por las víctimas, el personal del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar y aprehender al sospechoso.
Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de una réplica de arma de fuego tipo pistola, un bastón de goma, prendas de vestir, un teléfono celular y un motovehículo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
Por el hecho se labraron las actuaciones de rigor por amenazas calificadas, con intervención de la Fiscalía de turno, quedando el procedimiento bajo la órbita de la autoridad judicial competente.
La investigación continúa para determinar si el hombre estuvo involucrado en otros episodios similares y establecer el alcance de su accionar en la zona.