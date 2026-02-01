Un dispositivo electrónico permitió localizar al ladrón del country de Recreo
La policía requisó este sábado dos domicilios del barrio San Agustín, donde recuperó varios elementos sustraídos en el barrio privado Los Molinos. Un hombre de 50 años fue puesto a disposición de la Justicia.
Efectivos del Comando y del Destacamento Recreo Sur recuperaron lo robado. Foto: Prensa URI
Si bien se lo acusa por el delito de “encubrimiento”, en su poder fueron secuestrados varios elementos de los denunciados como robados y cuyo registro consta en las cámaras de seguridad del country, cuando un delincuente fue captado en la huida.
Un hombre de 50 años fue identificado por encubrimiento. Foto: Prensa URI
Según informó la Unidad Regional I los dos procedimientos fueron realizados en la jornada del sábado y estuvieron a cargo de personal del Destacamento Recreo Sur y Comando Radioeléctrico de la misma jurisdicción.
Cruzando la ruta
Se realizaron dos requisas domiciliarias en calle Formosa 7400 y Misiones 7400, en zona del barrio San Agustín y al otro lado de la circunvalación Oeste.
Como consecuencia, se recuperaron varios elementos, incluyendo una bicicleta, un notebook y un bolso con pertenencias. Y fue aprehendido un hombre de 50 años, al que se le secuestraron elementos de interés para la causa.
Una bicicleta fue secuestrada este sábado. Foto: Prensa URI
Vecinos de la zona señalaron que el delincuente ingresó por el sector norte del barrio, y cruzó todo el country para salir por un sector del frente donde fue tomado por las cámaras de seguridad.
Además, señalaron que se pudo dar con los elementos robados gracias a la activación de un dispositivo electrónico que marcó el punto, a pocos metros del lugar, en una vivienda al otro lado del terraplén.
Otras detenciones
Por otra parte, la Oficina de Relaciones Policiales de la URI informó de otras dos detenciones durante la misma jornada.
La policía incautó una escopeta de dos caños calibre 12. Foto: Prensa URI
La primera tuvo lugar en zona de avenida Teniente Loza y Circunvalación Oeste, donde personal del Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 27 años por tenencia indebida de arma de fuego.
En su poder se secuestró una escopeta de dos caños, calibre 12, sin cartuchos y sin acreditación y por el caso se dio conocimiento a la fiscalía de turno y se procedió a los trámites de rigor.
Una mujer de 29 años fue apresada el sábado por la noche. Foto: Prensa URI
Ya en horas de la noche del sábado, efectivos del CRE apresaron a una mujer de 29 años con pedido de captura, que deambulaba por Estanislao Zeballos y avenida Blas Parera.
Tras la captura, realizada alrededor de las 21 horas, se supo que la mujer contaba con causa por los delitos de “evasión y lesiones leves dolosas” del 23 de diciembre del año pasado, requerida por la fiscal Yanina Tolosa, a quien se dio conocimiento.