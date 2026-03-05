#HOY:

En Vivo Jueves 5 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrtiva Foto: Fernando NicolaImagen ilustrtiva Foto: Fernando Nicola
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 05.03

06:44 Calles y accesos con demoras

Ruta Nacional 11, en el acceso oeste a la ciudad, en el tramo previo al ingreso desde Santo Tomé.

Avenida Iturraspe, en la zona cercana al enlace con la autopista

Sector cercano al Parque Juan de Garay, con circulación más lenta en calles internas del área.

Ruta Provincial 1, en el acceso a la zona de la costa, en dirección hacia La Guardia.

Jueves 05.03

06:38 Estado de las rutas y caminos

En RN 33 Continúa el corte de tránsito total a la altura de Zavalla por siniestro de camiones ocurrido en el día de ayer. Se realizan desvíos en RN 33 y RN A012.

Colisión por Alcance Múltiple entre pesados, traza CERRADA y desvío hacia RP191 en : RN9 km 150 sentido Zarate en juris Baradero.

el tráfico desvía a la altura del km 162.

