El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
La Rioja entre Rivadavia y San Jerónimo (07:00 - 19:00 hs)
25 de Mayo y Eva Perón (8:30 a 10:30)
Bacheo integral en Demetrio Gómez - Ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
Zona afectada:
Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
25 de Mayo y Eva Perón
LÍNEA 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.