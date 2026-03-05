#HOY:

En Vivo Viernes 6 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 06.03

06:39 Cortes de calle por bacheo

La Rioja entre Rivadavia y San Jerónimo (07:00 - 19:00 hs)

25 de Mayo y Eva Perón (8:30 a 10:30)

Viernes 06.03

06:39 Reducción de calzada

Bacheo integral en Demetrio Gómez - Ingreso a Alto Verde (circulación alternada)

Viernes 06.03

06:36 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

Zona afectada:

Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)

25 de Mayo y Eva Perón

LÍNEA 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

