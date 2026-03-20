Covid-19

20 de marzo, a seis años del silencio: postales del día en que Santa Fe se detuvo por la cuarentena obligatoria

Un día como hoy, pero de 2020, la ciudad de Santa Fe, al igual que el resto del país, entró en un letargo forzado que transformaría la vida cotidiana para siempre. Desde El Litoral recordamos el impacto de una crisis sanitaria que vació las calles pero marcó profundamente la historia colectiva de los santafesinos.