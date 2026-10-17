No hubo lesionados

Un árbol cayó sobre un auto que aguardaba en un semáforo del macrocentro santafesino

El hecho ocurrió cerca del mediodía en la esquina de Juan de Garay y Urquiza. El vehículo esperaba para avanzar hacia el este cuando la especie arbórea se desplomó sobre la carrocería. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.