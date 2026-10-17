Un tenso momento se vivió cerca del mediodía de este sábado en pleno macrocentro de la ciudad, cuando un árbol de porte mediano cedió y cayó directamente sobre un automóvil que se encontraba detenido en la vía pública.
Un árbol cayó sobre un auto que aguardaba en un semáforo del macrocentro santafesino
El hecho ocurrió cerca del mediodía en la esquina de Juan de Garay y Urquiza. El vehículo esperaba para avanzar hacia el este cuando la especie arbórea se desplomó sobre la carrocería. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.
El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Juan de Garay y Urquiza. Según se pudo constatar, el vehículo —un Renault Sandero color gris— permanecía aguardando la luz verde del semáforo con intención de avanzar en sentido hacia el este cuando la especie arbórea colapsó desde la vereda y se precipitó sobre la calzada.
A pesar de la magnitud del impacto y del susto de los peatones y automovilistas que transitaban por la zona, el conductor del coche no sufrió lesiones de ningún tipo y pudo salir por sus propios medios. En cuanto a los daños materiales, la unidad presentó hundimientos y roturas en el sector del techo y sobre el costado izquierdo.