Santa Fe será sede del mayor encuentro de arquitectura pública de América del Sur
El evento reunirá a docentes, investigadores y profesionales de más de 30 universidades para debatir sobre los cambios tecnológicos, sociales y ambientales que atraviesan la enseñanza y la práctica del diseño contemporáneo.
La Facultad de Arquitectura celebra 40 años de trayectoria académica. Crédito: Luis Cetraro.
Desde el miércoles, Santa Fe se convertirá en el punto de encuentro de la arquitectura pública latinoamericana con una nueva edición de Arquisur 2025, que reunirá a docentes, investigadores y profesionales de más de 30 universidades, coincidiendo con los 40 años de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral.
El decano Sergio Cosentino explicó que esta edición, que se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre, se suma a la celebración de las cuatro décadas de la facultad y que tiene una importancia especial, ya que se incorpora México al encuentro. “Hemos renovado el estatuto para que otras universidades de Latinoamérica puedan adherir y ser parte”, señaló.
Transformaciones
Consentino destacó que el congreso incluirá más de 400 ponencias, conversatorios, muestras y talleres de ideas que se desarrollarán tanto en el edificio de la FADU como en la Estación Belgrano. “Queremos abrazarnos en la sociedad que le da sentido a la universidad pública y mostrar todo lo que la facultad tiene para ofrecer”, agregó.
El eje temático de esta edición será “Transformaciones”, una consigna que, según Cosentino, abarca múltiples dimensiones. “Transformaciones del orden climático, tecnológico y también en la forma de enseñar la arquitectura, con todo lo que implica la inteligencia artificial”, explicó. También mencionó los cambios sociales y geopolíticos que definen nuevas formas de habitar y pensar las ciudades.
Trabajo con el municipio
El secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Alejandro Boscarol, destacó el acompañamiento del municipio en este evento que considera clave para el futuro urbano. “Nos sumamos muy contentos y con mucha expectativa porque entendemos que repensar la ciudad ante los tremendos cambios globales es un ejercicio necesario”, expresó.
Santa Fe recibe a más de 30 universidades en Arquisur 2025. Crédito: Luis Cetraro.
En este sentido, señaló que gran parte del cuerpo docente e investigador de la FADU forma parte de proyectos que se articulan con la gestión local. “El laboratorio que se genera a partir del Arquisur es una oportunidad imprescindible para participar, acompañar y continuar luego en la práctica cotidiana”, afirmó.
Santa Fe, anfitriona y protagonista
Desde el área de Turismo, el subsecretario Javier Dellamónica resaltó que este encuentro posiciona a la ciudad como anfitriona de primer nivel en eventos internacionales.
“Esto nos reafirma como buenos anfitriones y eleva la calidad de la hotelería, la gastronomía y los servicios”, explicó. Además, señaló que habrá actividades de extensión y recorridos turísticos por distintos barrios como La Boca y Alto Verde, donde se impulsan propuestas de turismo comunitario. “Es una linda oportunidad para mostrar diferentes aspectos y rincones de la ciudad”, destacó.
Estación Belgrano, epicentro de exposiciones y talleres de Arquisur 2025.
Con Arquisur 2025, Santa Fe no solo celebrará las cuatro décadas de su facultad de arquitectura, sino que también se consolidará como un espacio de reflexión continental sobre las transformaciones urbanas y sociales que marcarán el futuro de la región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.