Estación Belgrano - Ciudad Universitaria UNL

Santa Fe recibe el Arquisur 2025

La FADU de la UNL celebra sus 40 años con ARQUISUR 2025, que reúne a universidades públicas de siete países. Habrá conferencias de jóvenes arquitectos destacados de la región, talleres de proyecto y una gran muestra académica abierta al público.