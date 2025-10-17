Santa Fe recibe el Arquisur 2025

Del 22 al 24 de octubre, la Estación Belgrano de Santa Fe se transforma en el escenario del debate arquitectónico sudamericano. La ciudad recibe el 43° Encuentro y 28° Congreso ARQUISUR, que reúne a escuelas y facultades públicas de arquitectura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y, en esta edición, invitados especiales de Ecuador y México.
El evento coincide con el 40° aniversario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU UNL), que nació en 1985 de una movilización estudiantil en plena recuperación democrática. Cuatro décadas después, la facultad santafesina consolida su lugar en la red académica continental recibiendo uno de los congresos más importantes de la disciplina en la región.
Jóvenes voces de la arquitectura latinoamericana
Este año ARQUISUR 2025 pone el foco en una nueva generación de arquitectos que están marcando agenda en sus países y que combinan la práctica profesional con la docencia universitaria.
- Cristiane Muniz, de Brasil, abrirá el congreso el miércoles 22 con una conferencia en el Museo de la Constitución. Muniz trabaja sobre las transformaciones urbanas en las periferias brasileñas y coordina equipos de investigación en la Universidad de São Paulo.
- César Flores, de la UNAM de México —una de las universidades invitadas especialmente a esta edición—, hablará el jueves 23 a las 11:00. Flores es reconocido por sus proyectos de vivienda social y regeneración urbana en Ciudad de México, donde combina práctica profesional con investigación académica.
- Desde Chile llega Tomás Vilallón, de la Universidad de Chile, quien disertará el jueves a las 15:00 sobre las respuestas arquitectónicas ante los desafíos sísmicos y ambientales. Vilallón forma parte de una generación de arquitectos chilenos que está replanteando la relación entre tecnología constructiva y sostenibilidad.
- Cesar Shundi Iwamizu, del IAU/USP de São Carlos —otra de las instituciones invitadas—, cerrará la jornada del jueves a las 19:30. Iwamizu investiga la arquitectura moderna latinoamericana y coordina el Laboratorio de Estudios de Arquitectura Moderna de la Universidad de São Paulo.
- El viernes 24, María Lezica y Lorena Castelli, de la Universidad de la República de Uruguay, compartirán su experiencia en proyectos de arquitectura pública con participación ciudadana, un modelo que Uruguay está desarrollando en los últimos años.
- Completa la grilla Juan Martín Flores, de la Universidad Nacional de La Plata, quien el miércoles 22 abordará la arquitectura pública en la provincia de Buenos Aires.
Talleres, proyectos y territorio
Además de las conferencias plenarias, el congreso incluye instancias prácticas. El Taller Latinoamericano de Investigación y Posgrado funcionará el miércoles 23 y jueves 24 en la Ciudad Universitaria, reuniendo a doctorandos e investigadores de toda la región.
El Taller de Ideas "Habitar lo público en el borde fluvial", coordinado por Griselda Bertoni, trabajará durante tres días en propuestas proyectuales para Santa Fe. Las ideas se presentarán el viernes 24 en un encuentro con el intendente de la ciudad, buscando tender puentes entre academia y gestión pública.
Una de las actividades más atractivas son las Prácticas de Extensión en Territorio: el jueves 23, 160 participantes viajarán a La Boca y San José del Rincón para intervenir en la micro región insular del Paraná. La jornada incluye trabajo en el territorio, almuerzo a orillas del río y quema de cerámica al cierre.
Somos FADU: cuatro décadas de proyecto
Paralelo a ARQUISUR, los andenes de la Estación Belgrano se viste con "Somos FADU", la muestra anual de producciones académicas. Desde el martes 21, paneles, maquetas, prototipos y proyectos en realidad virtual documentan el proceso formativo de los estudiantes.
La muestra funciona en formato híbrido: trabajos físicos en los andenes y proyectos digitales en pantallas. Es una oportunidad única para que los visitantes —desde estudiantes secundarios hasta profesionales de toda Sudamérica— vean qué se está proyectando en una escuela argentina de arquitectura.
El martes 21 a las 18:00, la inauguración incluye un conversatorio entre referentes de Arquitectura, Diseño de la Comunicación Visual y Diseño Industrial. También se presenta el Atlas "Somos FADU", que mapea 40 años de producción académica, y el número 25 de la revista POLIS.
Una agenda de cuatro días
La programación completa incluye presentaciones de libros, conversatorios, charlas, talleres, workshops (hay uno de afiches polacos en conjunto con la Embajada de Polonia), visitas guiadas para escuelas secundarias y el popular "Chimi Tour", recorridos arquitectónicos por la ciudad que salen desde la Estación Belgrano.
El jueves 23 a las 21:00 hay celebración estudiantil en Ciudad Universitaria, y el viernes 24 cierra con la entrega de los Premios ARQUISUR (17:00) y la cena del 40° aniversario (20:30).
Todas las conferencias y actividades centrales son de acceso libre y gratuito. La agenda completa está en www.fadu.unl.edu.ar/aniversario/agenda-semana-aniversario
ARQUISUR 2025
Tema: "Transformaciones. Arquitectura, ciudad y territorio en tiempos de cambios"
Cuándo: 21 al 24 de octubre
Dónde: Estación Belgrano y Ciudad Universitaria UNL, Santa Fe
Entrada: Libre y gratuita
Universidades participantes: más de 30 Instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,y como invitadas la Universidad de Cuenca (Ecuador), UNAM (México) e IAU/USP São Carlos (Brasil)
En primera persona
¿Por qué el tema "Transformaciones"?
"Las profundas transformaciones contemporáneas interrogan los modos de pensar y proyectar arquitectura y ciudad. Hoy el habitar está atravesado por condiciones de inestabilidad, marginalidad y precariedad que demandan una revisión crítica de paradigmas", explican desde la organización del congreso.
Los trabajos se organizan en cuatro ejes: transformaciones ambientales (cambio climático, sostenibilidad), socio-culturales (nuevas formas de habitar, inclusión), geopolíticas (migraciones, territorio) y académico-científicas (innovación pedagógica, tecnologías digitales).
