Presentación de "Mensajes y Homilías"

Detalle de la portada del libro sobre Vicente Zazpe. Gentileza Asociación Monseñor Zazpe.
 23:38

La Asociación Monseñor Zazpe de Santa Fe invita a la celebración de la Santa Misa que se realizará en conmemoración del sexagésimo cuarto aniversario de la consagración episcopal de monseñor Vicente Faustino Zazpe.

Portada del libro sobre Vicente Zazpe. Gentileza Asociación Monseñor Zazpe.Portada del libro sobre Vicente Zazpe. Gentileza Asociación Monseñor Zazpe.

La misma tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, a las 19, en la Catedral Metropolitana de Santa Fe, presidida por el arzobispo monseñor Sergio Fenoy.

A continuación de la misa se procederá a la presentación del libro "Mensajes y Homilías", que recoge los escritos del recordado e ilustre pastor entre los años 1969 y 1979.

El panel de presentación estará integrado por el presbítero Jorge Montini, Gustavo Tibaldo y Carlos Borra.

La presente invitación se extiende a todos los presbíteros y diáconos, comunidades de vida consagrada, así como a los movimientos laicales, organismos pastorales e instituciones educativas de la arquidiócesis y público en general.

