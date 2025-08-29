Presentación de "Mensajes y Homilías"

La Asociación Monseñor Zazpe de Santa Fe invita a la celebración de la Santa Misa que se realizará en conmemoración del sexagésimo cuarto aniversario de la consagración episcopal de monseñor Vicente Faustino Zazpe.
La misma tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, a las 19, en la Catedral Metropolitana de Santa Fe, presidida por el arzobispo monseñor Sergio Fenoy.
A continuación de la misa se procederá a la presentación del libro "Mensajes y Homilías", que recoge los escritos del recordado e ilustre pastor entre los años 1969 y 1979.
El panel de presentación estará integrado por el presbítero Jorge Montini, Gustavo Tibaldo y Carlos Borra.
La presente invitación se extiende a todos los presbíteros y diáconos, comunidades de vida consagrada, así como a los movimientos laicales, organismos pastorales e instituciones educativas de la arquidiócesis y público en general.
