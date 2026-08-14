Provincia de Santa Fe

ASOEM denunció prácticas autoritarias en Sauce Viejo: “Papaleo vuelve a cruzar los límites de la democracia”

El intendente sauceño despidió a un trabajador municipal afiliado a ASOEM. Desde el sindicato advierten que ya no se trata solamente de un conflicto laboral, sino de un grave retroceso democrático.