La situación institucional de Sauce Viejo atraviesa un nuevo capítulo. El intendente Mario Papaleo despidió a un trabajador municipal afiliado a ASOEM, en una decisión que la organización sindical considera un nuevo avance de una política que "desconoce derechos, instituciones y mecanismos democráticos fundamentales".
ASOEM denunció prácticas autoritarias en Sauce Viejo: “Papaleo vuelve a cruzar los límites de la democracia”
El intendente sauceño despidió a un trabajador municipal afiliado a ASOEM. Desde el sindicato advierten que ya no se trata solamente de un conflicto laboral, sino de un grave retroceso democrático.
El trabajador despedido se desempeñaba bajo la modalidad de contrato no permanente desde 2024. "Pero la precariedad de un vínculo laboral no puede ser utilizada como mecanismo de disciplinamiento ni puede implicar que quienes trabajan bajo esta modalidad tengan menos derechos o deban ejercerlos con miedo. Mucho menos en un contexto de conflicto sindical como el que atraviesa Sauce Viejo, donde una decisión de estas características genera un inevitable efecto de preocupación entre el conjunto de los trabajadores", indicaron desde ASOEM.
Para ASOEM, el despido no puede analizarse como un hecho aislado. "Se produce en el marco de un conflicto que lleva meses y en el que los trabajadores municipales vienen denunciando distintas situaciones de persecución, hostigamiento y vulneración de derechos", agregaron.
“Lo que está sucediendo en Sauce Viejo excede ampliamente un conflicto laboral. Hay una forma de ejercer el poder que preocupa porque avanza sobre los derechos de los trabajadores”, señaló el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina.
En este sentido, la organización sindical expresó su preocupación por el "deterioro de la convivencia institucional y por la utilización de herramientas del Estado municipal como mecanismos de presión o disciplinamiento". Para ASOEM, "cuando un gobierno desconoce derechos laborales, confronta con las instituciones y utiliza el poder que tiene a su disposición para condicionar a quienes cuestionan sus decisiones, el problema deja de ser sectorial y pasa a ser democrático".
El nuevo despido se suma a un conflicto en el que ASOEM viene reclamando el respeto de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores municipales. El Estado local ya ejecutó anteriormente despidos a empleados precarizados, sanciones, traslados, descuentos salariales y otras medidas que ASOEM considera parte de una política de persecución contra quienes decidieron organizarse sindicalmente.
“No vamos a naturalizar que en Sauce Viejo se pretenda gobernar desde la confrontación permanente, el desconocimiento de derechos y el disciplinamiento de quienes piensan distinto o ejercen una representación. Esto no es democracia y no puede convertirse en una forma habitual de administrar una comunidad”, remarcó.
"Preocupación en todo el departamento La Capital"
Desde ASOEM señalaron además que la situación genera preocupación entre los trabajadores municipales de toda la jurisdicción, particularmente por el impacto que estas decisiones pueden tener sobre la estabilidad laboral y el retroceso en materia de derechos.
"Sauce Viejo atraviesa hoy una situación institucional que no tiene antecedentes de esta magnitud en ninguna otra localidad representada por ASOEM. Por ese motivo, los trabajadores nucleados en la organización se encuentran analizando las acciones a seguir y las distintas herramientas gremiales, institucionales y legales disponibles para respaldar esta lucha", sumaron desde el gremio.
“Defender a un trabajador despedido por el ejercicio de sus derechos es también defender la democracia. Y defender la democracia es defender las instituciones, la libertad sindical y el derecho de cada ciudadano a expresarse, organizarse y reclamar sin miedo a represalias”, concluyeron desde ASOEM.