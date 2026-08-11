32% anual

ASOEM vuelve a marcar la diferencia con el acuerdo salarial

El acuerdo integral alcanzado en la Mesa Paritaria Local de la Municipalidad de Santa Fe contempla un 10,9% de incremento salarial para el segundo semestre, una recomposición del 4,6% desde julio —sumando un 15,5% en el período— y nuevos avances en jerarquización, reconocimiento profesional, asignaciones familiares, suplementos y paritaria docente.