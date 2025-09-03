Tareas de mantenimiento en la cabecera oeste del Puente Colgante de cara a los Juegos Jadar

Operarios municipales realizaban este miércoles tareas de mantenimiento en las adyasencias del Puente Colgante y su cabecera oeste, en el marco de las obras menores previstas de cara a los Juegos Jadar, que se desarrollarán en la ciudad desde el 9 al 12 de septiembre próximo, en la antesala de lo que serán los Juegos Suramericanos a realizarse el año que viene.
Los operarios municipales trabajan contrareloj para poner a punto la zona para los juegos Jadar. Flavio Raina.
Con dicho propósito, los trabajadores municipales del área de Obras Urbanas tenían previsto realizar tareas de bacheo y pintura sobre el puente y en la zona de su cabecera oeste.
Para ello, el municipio había dispuesto un corte total del tránsito sobre el Colgante entre las 9 y las 18 horas de este miércoles. Pero las tareas debieron ser reprogramadas por el mal tiempo y, en consecuencia, la circulación sobre el viaducto es normal.
La Municipalidad pide precaución al transitar la zona de acceso al Puente Colgante. Flavio Raina.
Otras tareas
Por otra parte, los trabajadores tienen previsto también realizar tareas de bacheo desde este miércoles hasta el sábado inclusive sobre la avenida Siete Jefes, desde el Puente Colgante hasta su intersección con calle Chacabuco, en ambas manos.
Por tal motivo, rige una reducción de calzada sobre Siete Jefes entre las 9 y las 18, todos los días previstos. El Municipio recomienda a los automovilistas y ciclistas circular con precaución en la zona.
La cartelería advierte sobre la reducción de calzada sobre la Costanera. Flavio Raina.
“Se trata de obras de pintura, mantenimiento general, bacheo, sellado de juntas, pintura de garitas y otras obras menores que tienen que ver con la infraestructura urbana”, mencionó Pablo Degiorgio, subsecretario de Obras Urbanas de la ciudad de Santa Fe. “Lo hacemos pensando ahora en los Juegos Jadar pero también teniendo en cuenta todo lo necesario de cara a la próxima temporada de verano, que se iniciará pronto”, mencionó.
Las tareas se extenderán al menos hasta el próximo sábado. Flavio Raina.
En la zona de la Costanera Este “se está hacheando la calle, pintando las sendas peatonales, reparando las rampas y restaurando todos los detalles”, dijo Degiorgio. Este tipo de obras ya se habían comenzado a realizar la semana pasada en la zona del club Regatas, donde pasarán los atletas durante las competencias Jadar previstas desde el 9 de septiembre próximo.
