Iniciativa ciudadana

Ante el riesgo de crecidas, vecinos organizan en Arroyo Leyes una jornada para retirar residuos electrónicos de la costa

Buscan evitar que aparatos eléctricos y electrónicos terminen en basurales, lagunas o cursos de agua. La actividad será este domingo, de 10 a 14 hs, en la Biblioteca Popular Amanecer. Los materiales serán trasladados a la Cooperativa RAEES Carlo Acutis, donde serán clasificados, desarmados y reciclados.